Bergmolenbos in Roeselare krijgt dit jaar verschillende educatieve borden

Dit jaar wordt een reeks educatieve borden geplaatst in het Bergmolenbos om zo tot een educatieve route te komen. Volgend jaar is het Krommebeekbos aan de beurt.

In de meerjarenplanning staat dat stad Roeselare de burger wil informeren over fauna en flora binnen de stad aan de hand van educatieve borden en kijkwanden. “Zijn er al plaatsen waar zulke borden staan? Zo ja, kunnen er concrete voorbeelden gegeven worden? Hoe wordt de inhoud van de borden bepaald?”, vroeg Justine Pillaert maandagavond op de gemeenteraad.

Stadsrandbossen

Schepen Michèle Hostekint (Vooruit): “We willen die borden in grotere groenzones plaatsen, meer bepaald in de stadsrandbossen. Dit jaar willen we een aantal plaatsen rond het Bergmolenbos. Er staan er al een paar, maar die zijn verouderd en aan vervanging toe. Op die manier willen we een educatieve route uitstippelen in het bos. We doen dit in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos en Natuurpunt. Zij vormen samen met de stad een werkgroep om te bepalen wat er op de borden komt en op welke locatie. Tegen eind dit jaar zou het afgerond moeten zijn. Het tweede project staat volgend jaar in het Krommebeekbos gepland.”