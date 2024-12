Benjamin Sercu niet langer stadsdichter in Izegem; stad betreurt beslissing zonder voorafgaand overleg

Izegem moet verder zonder stadsdichter Benjamin Sercu. Normaal vervulde hij die functie nog tot eind 2025, maar gezien hij moeilijk kan leven met de huidige politieke situatie in Izegem, waar het cordon sanitaire is doorbroken, haakt hij af. Bij de stad Izegem betreurt men de beslissing omdat die er komt vooraleer er ook maar een moment overleg is geweest en noemt de keuze dan ook polariserend. Nadat ook de partnersteden zouden afhaken door de nieuwe coalitie is dit een tweede reactie op het toetreden van Vlaams Belang tot het stadsbestuur van Izegem.

Benjamin Sercu was naast leerkracht aan Art’Iz dus ook stadsdichter. Op zijn Facebookbookpagina als stadsdichter licht hij uitgebreid zijn keuze om afscheid te nemen toe.

Bij de stad Izegem, met Vlaams Belanger Sam Weyts als nieuwe cultuurschepen, vindt men het vooral jammer dat de beslissing valt vooraleer er ook maar eens kennis gemaakt is. “Net dit is nu polariserend”, klink het.

Met onderstaand gedicht had de stadsdichter al zijn kijk gegeven op de politieke situatie in zijn stad.