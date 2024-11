Ben Peperstraete (VoeVeurne) is nieuw in de gemeenteraad van Veurne: “Nu moeten we de overwinning slim benutten”

Ben Peperstraete (34) zet meteen een stevige voet in de Veurnse politiek door bij zijn eerste deelname met 639 voorkeurstemmen in de top 10 te belanden. “Wat een overwinning als nieuwkomers, van nul naar vijf zetels! Onze energieke campagne heeft veel mensen kunnen overtuigen. Met datzelfde optimisme willen we de komende zes jaar mee besturen. We wilden de positieve referentie van deze verkiezingen zijn, dat is goed gelukt. Nu moeten we die overwinning slim benutten en onze visie vastleggen in een krachtig beleid, met de juiste mensen met expertise op de juiste plaatsen.” Ben is de drijvende kracht achter eventlocatie De Klas, organiseerde festivals en was eventcoördinator voor het kusttoerisme in Nieuwpoort.