Belasting op uitbreiden van terrassen op openbaar domein in Lichtervelde

De terrassen in het centrum blijven even groot als tijdens de voorbije coronacrisis. De gemeenteraad besliste eind januari om een belasting in te voeren op de ingebruikname van parkeerplaatsen.

Bij de ontwikkeling van het strategisch commercieel plan werd de aanpassing van het terrasreglement om de horeca meer mogelijkheden te bieden als prioritair gezien. De grotere terrassen, die ingevoerd werden om de afstandsregels te kunnen respecteren, blijven dus bestaan.

Horecazaken kunnen hun terras uitbreiden met parkeerplaatsen die loodrecht gericht zijn op de zaak. Er moet een doorgang van 1,20 meter vrijgehouden worden en het terras mag bij inname van de parkeerplaatsen niet breder zijn dan de eigen gevel. Er worden bovendien enkele voorwaarden opgelegd aan de uitbaters, zodat het terras er mooi en net uitziet en bovendien veilig is.

Rechtvaardig

“Het is rechtvaardig dat wie parkeerplaatsen in gebruik neemt, daar een bijdrage voor levert. De plaatsing van een terras betekent een uitbreiding van de handelszaak en een vergroting van de exploitatiemogelijkheden”, klonk het op de gemeenteraad.

De inname van het terras op het voetpad voor de horecazaak is gratis. Voor de inname van de parkeerplaatsen, loodrecht op de zaak gericht, wordt een bijdrage gevraagd van 100 euro. Bij occasioneel gebruik ervan, betaalt men 60 euro. Eigenaars kunnen specifieke gevallen apart bespreken met het gemeentebestuur.