“Belangenvermenging kan voor ons absoluut niet” – Staat de coalitie in Moorslede op ontploffen?

Hoewel burgemeester Ward Vergote van Moorslede zijn politieke rechten behoudt na zijn veroordeling wegens belangenneming, kan de uitspraak van de rechtbank verregaande gevolgen hebben voor de politieke situatie in Moorslede. “Belangenneming, dat kan voor ons absoluut niet”, zegt Vergotes coalitiepartner STERK, bij monde van eerste schepen Sherley Beernaert.

De politieke zenuwen staan in Moorslede strak gespannen na de veroordeling van burgemeester Ward Vergote wegens belangenneming. De rechter veroordeelde hem tot een jaar cel met uitstel, 8.000 euro boete en 25.000 euro verbeurdverklaring maar nam zijn burgerlijke rechten niet af. Daardoor kan Ward Vergote in principe aanblijven als burgemeester en zich ook in oktober verkiesbaar stellen.

In principe, want in politieke middens in de gemeente is de beroering groot. “Dit is geen hoogdag voor de politiek, integendeel: we zitten tien maanden voor de verkiezingen en de gemeentelijke politiek krijgt met dit vonnis toch een serieuze deuk”, stelt Ward Gillis van oppositiepartij PRO vast. “We hopen dat er eerstdaags klaarheid komt over wat de burgemeester met dit vonnis gaat doen. Ik kan me toch moeilijk inbeelden dat dit zomaar passeert. Mocht ik de burgemeester zijn, ik zou een stap opzij zetten. Het benieuwt me ook hoe de coalitiepartner hiermee zal omgaan”, klinkt het.

Eenzelfde geluid bij oppositiepartij N-VAPLUS. “Als de burgemeester niet zelf ontslag neemt, zullen wij dat eisen op de gemeenteraad donderdag. Het is niet omdat de rechter het niet oplegt, dat Ward Vergote niet de eer aan zichzelf kan houden. Nu blijven zitten, zou aan alle kanten wringen. Onze gemeente verdient beter”, zegt lijsttrekker Gert-Jan Hovaere.

Ook hij kijkt uit naar de reactie van STERK, de coalitiepartner van het VISIE van Ward Vergote. “Zij moeten nu uit hun kot komen. Willen zij verder doen met een veroordeelde burgemeester? Ik kan het me niet inbeelden. Met N-VAPLUS staan wij voor een andere politiek. Wij willen wél onze verantwoordelijkheid nemen. Een coalitiewissel zo kort voor de verkiezingen is niet mogelijk, maar gedoogsteun is wel een optie. Wij willen Moorslede niet in de onbestuurbaarheid storten”, klinkt het.

Moeilijke situatie

In 2018 sloot de partij VISIE van Ward Vergote een coalitie met de partij STERK van Sherley Beernaert. Hoewel Beernaert meer voorkeursstemmen behaalde dan Vergote, werd die laatste toch burgemeester en nam Sherley Beernaert genoegen met de functie van eerste schepen. Toen Ward Vergote in opspraak kwam, bleef Beernaert de coalitie trouw. Nu er een uitspraak gevallen is, kan dit mogelijk veranderen.

“Wij hebben altijd gezegd dat we de uitspraak zouden afwachten en die is er nu”, reageert Beernaert. “We gaan die uitspraak nu meenemen naar onze ledenvergadering vanavond en daar bespreken hoe het nu verder moet. Als coalitiepartner zitten we in een moeilijke situatie. We moeten dit bekijken in het belang van de burger en van het gemeentepersoneel. Ook voor STERK is het vertrouwen tussen de burger en de politiek essentieel. Belangenvermenging kan voor ons absoluut niet”, klinkt het.

Ward Vergote zelf is momenteel ondanks herhaaldelijke pogingen niet bereikbaar voor commentaar.

Donderdag staat er in Moorslede een zitting van de gemeenteraad gepland.