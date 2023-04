Basisschool Het Anker maakt plaats voor betaalbare woningen: “Bedoeld voor jonge gezinnen”

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft gereageerd op de bewogen gemeenteraad van donderdagavond over de scholenkwestie.

“We beseffen dat dit een bijzonder moeilijk en gevoelig dossier is, vooral voor de ouders en leerkrachten van de gemeentelijke scholen. En we begrijpen uiteraard de bezorgdheden en willen dan ook benadrukken dat we bij de volgende stappen zeer goed en duidelijk zullen communiceren naar alle betrokkenen. Het wordt een zachte overgang, waarbij we gaan voor een kwaliteitsvol onderwijsaanbod op lange termijn voor alle kinderen in onze gemeente”, klinkt het.

Nieuwbouwschool

Ondertussen is wel duidelijk geworden dat de site van basisschool Het Anker na 2028 plaats maakt voor een project rond betaalbaar wonen voor jonge gezinnen. “De school Het Anker blijft nog 5 jaar langer in zijn verouderde gebouwen op de huidige locatie, en verhuist dan naar een nieuwbouwschool die GO! zal bouwen langs de Heistlaan. De naam Het Anker blijft behouden. De grond van Het Anker zal gebruikt worden om betaalbare woningen voor jonge gezinnen te bouwen. Hiermee wil het gemeentebestuur onder andere de woonproblematiek voor jonge gezinnen op lange termijn aanpakken”, laat het gemeentebestuur weten. (MM)