Bart Pynket neemt ontslag als gemeenteraadsvoorzitter

Na drie maanden is er dinsdagavond in het stadhuis van Wervik nog eens gemeenteraad. Gemeenteraadsvoorzitter Bart Pynket (stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project) diende zijn ontslag in.

Op basis van eertijds gemaakte afspraken na de gemeenteraadsverkiezingen en de nieuwe coalitie van Vooruit en de stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project kwam na het ontslag van Marc Kino als gemeenteraadsvoorzitter de opvolging Bart Pynket toe. Voor de zitting eind juni was hij verontschuldigd en stelde zijn partijgenote Nele Leroy aan als waarnemend voorzitter.

“Ondertussen zijn we na de bestuurswissel bijna vijf maanden verder en was er nog geen enkel contact tussen het huidig schepencollege en mezelf”, reageert gewezen schepen Bart Pynket. “Dit schepencollege nam en neemt geen enkel initiatief om te bespreken hoe we het voorzitterschap in goede banen kunnen leiden. Normaal wordt de voorzitter uitgenodigd op het schepencollege om de agenda te bespreken, ook hier was er geen enkel contact met en door de beleidsmensen.”

“Daarbovenop wordt in de wandelgangen van het stadhuis dan nog eens verteld dat het schepencollege alles gedaan heeft om juridisch te onderzoeken hoe ze kunnen vermijden dat het mandaat van voorzitter bij de stadslijst blijft. Dit kan niet hard gemaakt worden maar het typeert de sfeer.”

Gedegouteerd

“Ook bij mezelf zijn de diepe wonden die door het verraad van de socialisten geslagen zijn nog niet hersteld .Een enorm gedegouteerd gevoel blijft hangen. Het opportunisme , eigenbelang en achterbaks gedoe van de socialisten zijn zaken waar ik nog steeds niet bij kan en die niet behoren tot mijn waardenpatroon.”

“Daarnaast merk ik in meer en meer dossiers dat wordt gepoogd zaken en problemen systematisch in de schoenen van de stadslijst te schuiven om het eigen gebrek aan initiatief te maskeren. Aan de andere kant worden de zaken die al lang op de agenda/planning stonden geclaimd als eigen verdienste. Ook dit hoort niet.”

“Dit alles heeft me doen stilstaan bij de vraag of het een meerwaarde is dat ik in dit klimaat de rol van voorzitter opneem. De conclusie is vlug gemaakt. Ik geef dan ook mijn ontslag als voorzitter en zal vanaf heden me concentreren op de rol van gemeenteraadslid.” (EDB)