Baptiste Meyers (Bewust Kiezen) is nieuw in de gemeenteraad van De Haan: “Ik treed in voetsporen van vader en grootvader”

Baptiste Meyers (26) kreeg 711 voorkeurstemmen achter zijn naam en mag plaatsnemen in de gemeenteraad voor Bewust Kiezen. Hij is marketeer in de haven van Zeebrugge. “Ik ben trots dat ik in de voetsporen kan treden van mijn vader en grootvader. Ik woon al mijn hele leven in De Haan, een gemeente waar ik trots op ben. Als kustgemeente moeten we de uitstraling als idyllische, toeristische gemeente altijd bewaren. Als huidig voorzitter van de jeugdraad is investeren in jeugd- en sportverenigingen voor mij cruciaal. Ook betaalbaar wonen voor die jeugd is iets waar ik me op wil toespitsen. Als landbouwerszoon wil ik erover waken dat de landbouw leefbaar blijft. Dat geldt trouwens voor ondernemers in het algemeen.”