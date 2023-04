Bankautomaten verdwijnen niet uit Gits

De Gitsenaars hoeven niet ongerust te zijn. Hoewel de KBC-geldautomaat verdwenen is, zullen ze zich nog steeds kunnen wenden tot het Argenta-kantoor in de Bruggestraat of het AXA-kantoor in de Kapellestraat. Een Batopin-cashpunt, zoals recent toegevoegd in Hooglede, komt er echter niet. Die bevestiging kreeg gemeenteraadslid Tomas De Meyer (Groep 21) toen hij de situatie aankaartte.

“De huidige evoluties binnen de bankensector waarbij bankkantoren verdwijnen en waarbij in de overblijvende filialen de geldautomaten weggehaald worden, is zorgwekkend. Als er straks geen cash geld meer afgehaald kan worden in het centrum van Gits, dan zal een grote dienstverlening voor de bevolking verdwijnen, waardoor de eigenheid van de dorpskern op termijn in het gedrang komt”, aldus Tomas De Meyer.

Geld afhalen en storten

Zover hoeft het echter niet te komen. “De zaakvoerders van AXA Delakor hebben ons bevestigd dat ze willen blijven investeren in deze dienstverlening. De bankautomaat blijft dus zeker behouden en is iedere dag beschikbaar van 7 uur ’s ochtends tot 22 uur ’s avonds. Meer zelfs, de faciliteiten van deze automaat worden binnenkort uitgebreid met ook een mogelijkheid tot geld storten.”

Ook het Argenta-kantoor in de Bruggestraat is voor iedereen toegankelijk, het nadeel is wel dat die iets verder van het centrum ligt”, verduidelijkte schepen voor Lokale Economie Frederik Sap (Allen 8830).

Toegankelijkheid Batopin-cashpunt

Een Batopin-cashpunt, zoals in Hooglede, komt er echter niet. “We hebben begin vorig jaar met Batopin samengezeten om de mogelijkheden voor Hooglede te bespreken. Het werd duidelijk dat voor hen een automaat in Gits onbespreekbaar was. Een beleid van hen dat we ook merken in andere gemeenten, waar ze zich zoals hier beperken tot één automaat per gemeente. We hebben toen wel bekomen dat ze deze automaten gingen uitbreiden met een cash-in-mogelijkheid, een stortingsmogelijkheid dus, iets wat initieel niet voorzien was.”

“Bijkomend hebben we Batopin opgelegd om te investeren in de toegankelijkheid van het gebouw, wat leidde tot de helling en een drukknop om de deur automatisch te openen.”

“Tevreden”

Tomas De Meyer was heel tevreden met het antwoord van het schepencollege. “Het valt toe te juichen dat men dit heikele punt zal opvolgen en men de nodige ondersteuning zal geven aan de kantoren die een bankautomaat in Gits blijven voorzien. Ik ben dan ook tevreden dat alle burgers van de gemeente Gits op beide oren kunnen slapen dat ze ook in de nabije toekomst cash geld zullen kunnen afhalen in hun dorpskern.” (JT)