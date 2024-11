Ayrton Buyse (N-VA) is nieuw in de gemeenteraad van Wevelgem: “Ik wil me inzetten voor een sterk seniorenbeleid”

“Als nieuwkomer ben ik blij met mijn 426 voorkeurstemmen, maar de uitslag was niet wat we gehoopt hadden”, zegt Ayrton Buyse. “We behouden onze positie, maar meer democratische zuurstof voor onze gemeente is uitgebleven. Twee jaar geleden ben ik bij de ploeg gekomen om bij te dragen aan een betere gemeente. Ik blijf werken aan de verdere professionalisering van onze afdeling. Als kinesitherapeut voor kwetsbaren wil ik me inzetten voor een sterk seniorenbeleid. Sport en cultuur bevorderen de verbinding tussen mensen en ik wil helpen om drempels voor deelname aan activiteiten weg te nemen. Tot slot wil ik werken aan het masterplan voor Wevelgem, omdat onze inwoners recht hebben op een helder plan.”