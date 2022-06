Audit Vlaanderen voert nu ook forensisch onderzoek naar mogelijk gesjoemel door burgemeesters

Audit Vlaanderen schakelt een versnelling hoger in het onderzoek naar mogelijke belangenvermenging door burgemeesters Ward Vergote (Moorslede) en Francesco Vanderjeugd (Staden).

Audit Vlaanderen, het onafhankelijk agentschap van de Vlaamse overheid dat verantwoordelijk is voor de doorlichting van lokale besturen, is klaar met de vooronderzoeken naar mogelijke belangenvermenging door burgemeesters Ward Vergote (Visie) van Moorslede en Francesco Vanderjeugd (Open VLD) van Staden. Uit de vooronderzoeken zijn voldoende bezwarende elementen opgedoken om over te gaan tot de volgende stap: een forensisch onderzoek.

Dat is vernomen uit goede bron. Audit Vlaanderen bevestigt ook dat het in beide gemeenten een forensisch onderzoek is gestart. Met zulk een onderzoek hebben de speurders meer juridische middelen in handen om hun doorlichting grondiger te voeren. Zo hebben ze toegang tot alle mogelijke informatie en documenten en mogen ze alle betrokken personeelsleden van de lokale besturen verhoren.

Voorkennis

Beide burgemeesters kwamen in december vorig jaar in opspraak nadat deze krant onthulde dat ze zich mogelijk schuldig maakten aan lucratieve vastgoedtransacties in eigen gemeente. Wij vonden aanwijzingen dat ze daarvoor mogelijk de kennis en macht die ze vanuit hun functie hebben misbruikt hebben. Bij Ward Vergote ging het om de aankoop van een stuk landbouwgrond in Dadizele dat in aanmerking komt om een bestemming als bedrijfsgrond te krijgen en dus in waarde zal stijgen. Francesco Vanderjeugd zou dan weer interessante stukken bouwgrond gekocht en doorverkocht hebben aan projectontwikkelaars die voor hun projecten probleemloos een bouwvergunning wisten te krijgen.

Tot vijf jaar cel

Als het forensisch onderzoek van Audit Vlaanderen uitwijst dat er mogelijke misdrijven zijn gepleegd, dan wordt het parket of de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie van de federale politie verwittigd. Indien er een veroordeling voor belangenneming volgt, lopen de boetes daarvoor op van 800 tot 400.000 euro en kan de rechter zelfs een celstraf tot vijf jaar uitspreken. (LK)