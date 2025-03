Asverschuiving blijft, maar schepencollege neemt wel maatregelen om knelkruispunt Ledegemstraat en Waterstraat verkeersveiliger te maken

Het schepencollege van Moorslede neemt maatregelen om het verkeersveiliger te maken aan de asverschuiving in de vorig jaar heraangelegde Ledegemstraat ter hoogte van het kruispunt met de Waterstraat. “Er komt daar voor het verkeer in de richting van het centrum een STOP-teken”, zegt schepen van Mobiliteit Nessim Ben Driss (Visie)

Aan de dagorde van de gemeenteraad voegde fractieleider Ward Gillis (PRO) over de situatie een agendapunt toe. “De aanleg van een asverschuiving heeft als doel het verkeer af te remmen”, zegt Ward. “We staan met PRO 100 procent achter dergelijke initiatieven, maar de manier waarop de verkeersinrichting in de Ledegemstraat werd uitgewerkt resulteert helaas in enkele negatieve neveneffecten.”

STOP-teken

“Fietsers uit de Waterstraat en die richting centrum willen, moeten op de rijweg links voorbij de asverschuiving vooraleer op het fietspad te kunnen, wat voor een onveilige verkeerssituatie zorgt. Voertuigen vanuit het centrum hebben voorrang ten opzichte van het verkeer uit de richting van de Meensesteenweg. De huidige opstelling zorgt er voor dat auto’s die richting het centrum willen vaak staan aan te schuiven en de toegang tot de Waterstraat versperren, waardoor het verkeer volledig vastloopt.”

“De opstelling is niet optimaal en moet echt wel beter”, reageert de bevoegde schepen. “We zijn in januari ter plaatse geweest met de technische dienst en de politie om te bekijken wat we konden verbeteren aan deze situatie. Naast een STOP-teken gaan we ook het fietspad doortrekken vanuit het centrum tot aan de Waterstraat zodat de fietsers veiliger in- en uit de Waterstraat kunnen rijden. De materialen zijn besteld. De asverschuiving blijft, want dat is wel een goede ingreep.”

“We gaan daar het trottoir wat smaller maken ook en het bloemenperk inkorten. Vermoedelijk zal het binnen enkele weken allemaal aangepast zijn.”