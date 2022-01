Astrid Mestdach (27) volgt schepen Philippe Vlietinck op in Knokke-Heist: “Ik sta er zelf van te kijken”

Goed drie jaar geleden deed ze voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, vandaag is de 27-jarige Astrid Mestdach al schepen. “Ik droomde er al sinds mijn kindertijd van om in de gemeentepolitiek te stappen, maar dat het zo snel is gegaan, daarvan sta ik toch te kijken.”

Astrid Mestdach was met haar 1.486 voorkeurstemmen een van de bijzonder sterk scorende nieuwkomers bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Ze kreeg dan ook de vraag om, ook met het oog op vernieuwing en verjonging, na drie jaar Philippe Vlietinck op te volgen als schepen.

“En nu zijn we dus zover. Ik sta er eigenlijk zelf wat van te kijken dat ik nauwelijks drie jaar na mijn eerste stappen in de politiek nu al als schepen aan de slag ben, hier in het gemeentehuis”, lacht Mestdach.

C’est bon

“Ik droom er al sinds mijn kindertijd van om hier in Knokke-Heist in de politiek te stappen. Ik heb het niet met de paplepel meegekregen. Mijn ouders zijn nooit politiek actief geweest. Ik heb wel altijd een grote liefde gehad voor onze mooie gemeente en ben, net als mijn zus, altijd al aanwezig geweest op allerlei evenementen. Mijn sociaal engagement kwam ook al naar voor als leidster bij de scouts en begeleider op de bergkampen in Zwitserland.”

“Wijlen burgemeester Leopold Lippens vond ik een erg inspirerende figuur en het kriebelde steeds meer om de stap naar de politiek te zetten. En op een of andere gelegenheid in 2017 liet ik aan Katleen Lanckriet (voorzitster van de gemeenteraad, red.) weten dat ik me wel politiek wou engageren. Zij gaf die boodschap door aan burgemeester Lippens en niet lang daarna mocht ik op gesprek komen bij de burgemeester thuis. ‘C’est bon’, zei hij finaal. ‘Je staat op de lijst’.”

“Of het een evidentie was dat ik voor Gemeentebelangen koos? Eigenlijk wel, ja. Ik vind zo’n project waarbij mensen vanuit verschillende achtergronden, los van nationale politieke partijen, samen streven naar het beste voor hun gemeente heel erg mooi.”

Zoals in Knokke-Heist de gewoonte is, wordt bij tussentijdse schepenwissels ook het bevoegdhedenpakket aangepast, aansluitend bij de interesses en vaardigheden van de mandataris. Zo neemt Astrid Mestdach ICT (Informatie- en Communicatietechnologie) over van haar voorganger Philippe Vlietinck, en Evenementen en Openluchtanimatie van schepen Jan Morbee. Van schepen Annie Vandenbussche erft ze de bevoegdheid Jeugd.

De nieuwe schepen studeerde economische wetenschappen aan het Lycée de Berlaymont in Waterloo en bedrijfsmanagement met specialisatie marketing aan de KU Leuven. Daarna volgde ze in Madrid een opleiding international business management. Na haar studies werkte ze als restaurantmanager bij de keten Bavet en als projectmanager bij de warenhuisgroep Lidl.

Verkeerd beeld

“Ik denk dat mijn ervaring in projectmanagement goed van pas kan komen bij bevoegdheden zoals Evenementen en Openluchtanimatie, waarbij ik ook met private spelers in overleg zal moeten gaan”, stelt Mestdach. “Ook de bevoegdheid ICT boeit me zeker. En als jongste schepen lijkt het wel logisch dat de bevoegdheid Jeugd naar mij kwam. Ik besef dat Knokke-Heist, met zijn wat oudere populatie, vaak als niet zo jeugdig wordt gezien, maar dat beeld klopt niet helemaal. Over alle projecten en diensten heen wordt hier heel veel gedaan voor de jeugd, zeker ook op vlak van sport, vrije tijd en cultuur. En onze burgemeester heeft al aangegeven dat hij nog sterker wil inzetten op woningen die betaalbaar zijn voor jongeren en gezinnen.”

“Maar voorlopig wil ik nog niet al te veel zeggen over concrete plannen. Ik ben heel enthousiast, maar zal eerst mijn tijd nemen om de dossiers en de diensten goed te leren kennen.”