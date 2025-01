Arthur Vandenbulcke (TBSK) hekelt verkeerssituatie aan Menenpoort tijdens gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraad van maandag 20 januari in Kortrijk uitte Arthur Vandenbulcke (Team Burgemeester Stadslijst Kortrijk) kritiek op de verkeerssituatie aan het kruispunt Menenpoort. Zowel hij als andere gemeenteraadsleden wezen op de negatieve impact van de aanpassing van de verkeerslichten op de doorstroming en de veiligheid. Schepen van Mobiliteit Trui Steenhoudt belooft aan te dringen bij het Agentschap Wegen en Verkeer om de gevraagde analyse hierover snel te bezorgen.

“Sinds de aanpassing van de lichten namen de files op beide assen alleen maar toe, wat tot frustraties leidt bij heel wat automobilisten,” stelde Vandenbulcke. “De files namen niet alleen toe in tijd, maar ook in frequentie. Vandaag zijn er files aan de lichten die er voor de nieuwe regeling niet waren.”

Hij legde verder de nadruk op de verslechterde verkeersveiligheid voor fietsers. “Als klap op de vuurpijl is de situatie voor fietsers er niet veiliger op geworden, integendeel. Terwijl er vroeger in de Kortrijksestraat weinig tot geen file was, is die er nu wel, zeker in de ochtendspits. Heel veel schoolgaande jongeren en werkende mensen moeten hierdoor laveren tussen auto’s en op het voetpad om voorbij de auto’s te kunnen fietsen. Met alle nodige gevaren van dien.”

Vandenbulcke riep schepen van Mobiliteit Trui Steenhoudt (N-VA) op om in actie te komen. “Ik vraag aan de schepen van Mobiliteit om in gesprek te gaan met AWV (het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer) en hen te wijzen op de situatie zoals die op vandaag is. Hen vragen om de situatie te herbekijken, zodat de vele fietsers en automobilisten die daar dagelijks passeren veiliger op baan kunnen en minder lang in de file staan.”

Reactie schepen

Schepen Trui Steenhoudt erkende de problematiek en beloofde verdere stappen te ondernemen. “Ik woon er vlak bij, ik ken de situatie heel goed en sta er ook vaak voor de verkeerslichten. De problematiek ligt me nauw aan het hart. We bekijken dit dossier met open vizier en zonder taboes. Er is al een verkeerstelling gebeurd. We dringen daarom bij AWV aan om een analyse te bezorgen, zodat we verdere stappen kunnen bespreken om het kruispunt te ontlasten.”

Ook gemeenteraadslid Marleen Dierickx (Groen) voegde haar stem toe aan de discussie. Zij pleitte niet alleen voor een oplossing aan het kruispunt, maar stelde ook voor om alternatieve en veiligere fietsroutes te voorzien. “Groen kwam de vorige legislatuur al twee keer tussen over het kruispunt Menenpoort. Los van dat er daar een oplossing moet komen, kan er misschien ook bekeken worden om alternatieve en veiliger fietsroutes te voorzien, want er zijn toch een aantal scholen in de omgeving.”