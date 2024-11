Arthur Dewaele (CD&V Deerlijk) is nieuw in de gemeenteraad van Deerlijk: “Onze bloeiende gemeente nog meer laten bruisen”

Arthur Dewaele (27) kreeg op de 21ste plaats van de lijst 394 bolletjes rood gekleurd achter zijn naam. Hij is de uitbater van de populaire bistro Soeur Sourire in de Rodenbachstraat in het centrum van de gemeente. Hij woont in Sint-Lodewijk en is de zoon van Steven Dewaele en Mieke Vandeputte die al vele jaren een succesvolle bakkerij runnen in buurgemeente Vichte. “Door mijn horeca-activiteiten heb ik een uitstekend perspectief van wat leeft in onze gemeenschap”, stelt Arthur. “Ik wil mij inzetten voor de lokale economie in Deerlijk. Ik wil een luisterend oor zijn voor iedereen en samenwerken om deze mooie gemeente nog meer te laten bruisen. Het is goed dat lokale ondernemers betrokken worden bij het gemeentebestuur.”