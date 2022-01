Arrestatie 14-jarig meisje ter sprake op gemeenteraad, korpschef garandeert “gepaste reactie” naar inspecteur

De hardhandige arrestatie van een 14-jarig meisje afgelopen weekend werd ook besproken op de gemeenteraad. Korpschef Philip Caestecker was scherp voor de sociale media en herhaalde tot tweemaal toe dat er ook naar in politie-inspecteur zal gereageerd worden.

De beelden van de arrestatie waarbij een 14-jarig meisje een rake klap kreeg van een inspecteur van de Oostendse politie, zorgden voor veel commotie. Gemeenteraadslid Mohsin Abbas (Vooruit) kwam erover tussen op de gemeenteraad via een dringende ‘mondelinge vraag’, waarover volgens het reglement geen debat mogelijk is. “Ik wil weten wat er precies gebeurd is, of de werkwijze wel toegelaten is bij een minderjarige en welke maatregelen er werden genomen naar aanleiding van het incident.”

Niet ongebruikelijk

Korpschef Philip Caestecker : “Over de reden van onze tussenkomst kan ik niets zeggen gezien er een minderjarige in betrokken is. Het incident was al 2 uur bezig en er was uiteraard een reden om de minderjarige te arresteren. Er zijn tal van redenen waarom we minderjarigen arresteren. Zonder in detail te gaan over deze specifieke zaak kunnen minderjarigen ook feiten plegen of verdacht worden van bepaalde zaken. Het is dus niet ongebruikelijk dat minderjarigen gearresteerd worden.”

Probeerde weg te lopen

“In de meeste gevallen verloopt een arrestatie op een rustige manier. Als de persoon zich evenwel verzet tegen een arrestatie, dan hebben we het wettelijk recht, zelfs de plicht om dwang te gebruiken. De dwang moet uiteraard proportioneel zijn maar ook een minderjarige van 14 jaar kan zich heel fel verzetten tegen een arrestatie . Er was op de bewuste dag eerder al een arrestatiepoging gebeurd en eerder op de dag was deze minderjarige er in geslaagd om effectief te vluchten. Ook bij deze tweede arrestatie probeerde ze het op een lopen te zetten.”

Meermaals bespuwd

Ook over de aanpak van de inspecteur gaf Caestecker duiding : “Het moge duidelijk zijn dat wij dit volledige incident eveneens betreuren . Ik had al meerdere gesprekken met de inspecteur in kwestie. Er werd ondertussen een intern onderzoek opgestart. Ook het feit dat onze collega meermaals bespuwd werd maakt uiteraard deel uit van het onderzoek want de slag was uiteindelijk een reactie hierop. Ik loop niet vooruit op het resultaat van het onderzoek maar ik kan wel garanderen dat er gepast gereageerd zal worden ten opzichte van de collega in kwestie.”

Sociale media

Hoe de zaak in de belangstelling kwam, kon op weinig begrip rekenen van de Oostendse politiebaas : “ Ik wil hier toch de aandacht vestigen op het bredere geheel. Flink gevoed door heel wat berichten op social media wordt hier een minuut uit een interventie van twee uur op het internet te grabbel gegooid, zonder de context te schetsen. Het proces is in deze dan ook al gevoerd. De identiteit van zowel de inspecteurs als minderjarige doen ook al de ronde en een sereen debat en onderzoek van alle elementen lijkt al bij voorbaat gefnuikt. Het lukraak uitsturen van video’s op sociale media, berokkent alle partijen schade. “

Blauw-blauw

De zaak zal wellicht niet zonder gevolg passeren, ook al omdat er een klacht werd ingediend en ook het Comité P zich over de zaak zal buigen. “ Laat mij nog eens duidelijk stellen dat ik de reactie van mijn collega betreur en ik er gepast op zal reageren. De Lokale Politie Oostende voerde in 2021 niet minder dan 34.374 interventies uit. Dat zijn er 95 per dag. Deze interventies verlopen voor 99 procent zonder problemen. Ik sta dan ook voor 100 procent achter de collega’s die er elke dag opnieuw, vaak in moeilijke omstandigheden voor gaan.”

Na de gemeenteraad zei de korpschef dat er niet meer actief zal gecommuniceerd worden over het verdere gevolg voor de minderjarige of de betrokken inspecteur (efo)