Arnout Verstraete (N-VA) is nieuw in de gemeenteraad van Oostkamp: “Ik wil vol gaan voor bruisende deelgemeenten”

Arnout Verstraete (24) studeerde af als politicoloog en is actief als leraar en hij heeft een relatie met Anouk Vandenhaute, gemeenteraadslid in Brakel. Bij de verkiezingen kreeg hij 510 voorkeurstemmen. Arnout is van jongs af aan zeer betrokken in het verenigingsleven waarvan 18 jaar lang bij de KSA Munckzwalm in Ruddervoorde. Hij speelt ook saxofoon bij de Koninklijke Harmonie Deugd Baart Vreugd in Waardamme. “Ik wil vol gaan voor bruisende deelgemeenten met ruimte voor het verenigingsleven, maar vanuit de oppositie wil ik er ook op toezien dat er een evenwicht is tussen prestigeprojecten en de kerntaken van het gemeentebestuur.”