Ariella Vandenberghe (Open VLD) is nieuw in gemeenteraad

Woensdag 22 juni legde Ariella Vandenberghe (51) de eed af als gemeenteraadslid. Ze volgt de overleden Nathalie Poldervaart op.

“Ik ben blij dat ik de kans krijg, maar had het toch liever op een andere manier gezien. We zijn immers Nathalie verloren, wat een zware klap was voor de hele ploeg van Open VLD. Ik zal mijn best doen om het even goed te doen als zij”, zegt Ariella, nog altijd onder de indruk van het verlies van niet alleen een partijgenote, maar ook een vriendin.

Ariella Vandenberghe woont in de Pompestraat, het noorden van Ettelgem, met haar partner Koen Declerck, hun kinderen Anaïs (23) en Eli (21) en sinds kort ook de poes Artois. Ariella is verpleegkundige op de dienst intensieve zorgen van het UZ Gent. Ze is ook voorzitter van de Vriendenkring Bloedgevers Ettelgem. “Mede door mijn beroep ben ik heel sociaal geëngageerd. Ik kom graag onder de mensen en luister graag naar de noden. Vermits we hier al 20 jaar wonen, ligt Ettelgem me nauw aan het hart. Mijn doel is om ons dorp levendig te houden en het te vernieuwen. Ik volg het masterplan dan ook van dichtbij op. Ik moet natuurlijk nog heel veel leren, maar dat zal in onze goede groep wel lukken”, knipoogt Ariella, blij met de steun van partner Koen Declerck, die in 2012 op de lijst van Open VLD stond, en hun kinderen.