Ardooise oppositie hertekent politieke kaart

Voor wie gaat stemmen in Ardooie zal de stembrief er in oktober van volgend jaar helemaal anders uitzien. Er zullen minstens vier politieke formaties naar de gunst van de kiezer hengelen. Tijdens het Paasweekend liet CD&V in zijn kaarten kijken.

‘Wij lieten eerder reeds weten dat we vanaf nu een afzonderlijke koers varen en met een eigen beweging naar de kiezer zullen trekken. Ondertussen krijgt ons project stilaan vorm. Omdat een aantal dorpsgenoten ons project genegen zijn, maar geen lid van de partij zijn, zullen we niet onder de naam CD&V opkomen. Wat de naam wordt zal tijdens een lentedrink op 23 april om 11.00 uur bekend gemaakt worden in tuinarchitectuur Vandewege in de Legestraat11. Dit zal gebeuren in aanwezigheid van een aantal verrassende nieuwkomers die onze beweging steunen’ aldus Christine Vandewaetere, voorzitter van de herboren CD&V Ardooie. De ganse bevolking zal uitgenodigd worden op dit evenement.

Samenplus blijft bestaan

Is dit nu het einde van Samenplus? Neen, deze politieke formatie blijft bestaan. Het kartel van Vooruit en Groen gaan zich onder de naam Samenplus aan de kiezer presenteren.

Daarnaast zal ook Vlaams Belang aan de verkiezingen deelnemen. Kurt Farrazyn, zoon van Wilfried Farrazyn (Groep 82 en ex Open VLD) is de lokale partijvoorzitter. N-VA lijkt dan weer van de kaart en de stembrief te verdwijnen. In 2012 debuteerde de partij met twee zetels, maar na zes jaar constructieve oppositie verdween de N-VA uit de gemeenteraad.

