Applaus vanop alle banken bij aanstelling Wielsbeekse gemeenteraad: “Belang van alle inwoners van de gemeente voor ogen houden”

Dag en nacht verschil met de vorige legislatuur, dat was het eerste wat opviel bij de aanstelling van de nieuwe gemeenteraad. Waar vroeger de steken onder water en andere verwijten over en weer vlogen, heerste nu sereniteit en weerklonk er applaus vanop alle banken. Het talrijk opgekomen publiek hoopt dat deze sfeer een legislatuur lang zal blijven duren.

“Proficiat met jullie verkiezing en voor het engagement dat jullie aangaan.” Met die woorden sprak kersvers burgemeester Rik Buyse (Samen+) zijn gemeenteraad toe tijdens de installatievergadering.

Zaal Den Aert liep nokvol voor deze zesjaarlijkse gebeurtenis. De sfeer zat van meet af aan goed en er waren lovende woorden vanuit alle fracties. “Eén doel moeten we voor ogen houden en dat zijn de belangen van de ruim 10.000 inwoners van Wielsbeke die we zullen vertegenwoordigen.”

Supporters

Burgemeester Buyse dankte ook zijn voorganger, Jan Stevens (LBW). “Liefst 15 jaar heeft hij onze gemeente geleid, meestal met korte ‘ei’ maar ook wel eens met lange ‘ij’. Toch hartelijk dank voor die voorbije jaren!”

In één adem dankte de burgemeester ook zijn trouwste supporters. “Mijn kleinkinderen, waarvan hier een delegatie aanwezig is, en kinderen en echtgenote.”

Oud-burgemeester Jan Stevens (LBW) had ook lovende woorden voor zijn opvolger in petto: “We waren ooit collega’s. We kennen elkaar door en door, Rik Buyse zal dat goed doen.”

Nood aan stabiliteit

Vervolgens vroeg nieuwkomer in de gemeenteraad Marijn De Vos nog even de microfoon: “In de afgelopen legislatuur is meermaals gebleken dat er nood was aan nieuw politiek leiderschap in onze gemeente.”

“Ook de gemeentelijke administratie heeft dringend nood aan stabiliteit. De kiezer heeft beslist dat Samen+ hier de leidende rol mag in nemen. We wensen de nieuwe ploeg dan ook heel veel succes hierin, want evident wordt het niet.”

Schepenen en raadsleden

Het schepencollege onder aanvoering van algemeen directeur Bruno Debrabandere bestaat naast burgemeester Rik Buyse uit schepenen Griet Ameye, Mia Deloddere, Jan De Potter, Jonas Haerinck en Benedikt Planckaert, allen van Samen+. Vincent Herman (Samen+) is voorzitter van de gemeenteraad.

De overige raadsleden voor Samen+ zijn Wout Verheye, Frederik Vynckier, Jan Decouttere en Hendrik Cabbeke. Voor LBW zetelen Jan Stevens, Rachida Abid, Guido Callewaert, Magda Deprez, Marie-Charlotte Schurmans en Vicky Ameye.

De raadsleden van Team8710 zijn Frédéric Depypere, Marijn De Vos en Daisy Haydon die zetelt in plaats van Filiep De Vos. Dirk Demaertelaere vertegenwoordigt Vlaams Belang in de gemeenteraad.

WVL_kiest_V