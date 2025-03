Anthony Dumarey wordt niet benoemd als burgemeester van Oudenburg na negatief advies

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits (CD&V) benoemt Anthony Dumarey (Voor Oudenburg) niet als burgemeester van zijn stad. Crevits steunt zich voor die beslissing op een advies van provinciegouverneur Carl Decaluwé, waarin gesteld wordt dat Dumarey ‘niet over de vereiste kwaliteiten en vaardigheden’ beschikt. Tegen Dumarey, naast politicus ook vastgoedmakelaar, loopt een gerechtelijk onderzoek wegens schending van het beroepsgeheim, valsheid in geschrifte en belangenneming.

Op 13 oktober vorig jaar won Anthony Dumarey de verkiezingen in Oudenburg. Als lijsttrekker van de grootste lijst ‘Voor Oudenburg’ haalde hij het hoogste aantal stemmen en mocht hij dus de sjerp omgorden. Minstens als aangewezen-burgemeester, tot Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits zijn benoeming zou bekrachtigen. Maar dat gebeurt dus niet. Crevits weigert Dumarey te benoemen, op basis van een negatief advies door de gouverneur die zich op zijn beurt steunt op een advies van de procureur-generaal.

Uit het advies van gouverneur Decaluwé blijkt dat ‘de aangewezen burgemeester niet over de vereiste kwaliteiten en vaardigheden beschikt om de stad Oudenburg met bekwaamheid en voldoende moreel gezag te leiden en het ambt van burgemeester uit te oefenen’. Ook Hilde Crevits verwijst naar het vastgoedschandaal waarin Anthony Dumarey, naast politicus ook zaakvoerder van makelaardij Residentie Vastgoed, in betrokken is. “Tijdens de vorige legislatuur zijn er ernstige vaststellingen gebeurd door Audit Vlaanderen en liep het verbetertraject moeizaam. Ik nam ook akte van de lopende gerechtelijke onderzoeken”, zegt Crevits.

Volgens de procedure moet nu de kandidaat met het tweede meeste stemmen van de grootste lijst voorgedragen worden als burgemeester. Dat is Romina Vanhooren, die eerder ook al de sjerp van Dumarey overnam toen die in opspraak kwam. “Het staat Anthony Dumarey vrij om beroep aan te tekenen bij de Raad van State”, aldus Hilde Crevits. Dumarey heeft al laten weten dat hij dit inderdaad zal doen en zich dus niet zomaar neerlegt bij zijn niet-benoeming.