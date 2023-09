Anthony Dumarey neemt op 11 oktober ook ontslag uit gemeenteraad van Oudenburg

Maandag 2 oktober geeft Anthony Dumarey zijn ontslag als burgemeester. “Ik zal nog een keer aanwezig zijn op de gemeenteraad. In welke functie hangt af van het feit of de nieuwe burgemeester dan al de eed afgelegd heeft. Zeker is dat ik tijdens de gemeenteraadszitting van 11 oktober ook mijn ontslag geef als raadslid.”

Wat de toekomst brengt? “Ik zal me tot aan de nationale en Vlaamse verkiezingen van juni terugtrekken uit de politiek. Daarna neem ik een beslissing over mijn toekomst in de politiek. Maar dat betekent niet dat je me niet meer zal tegenkomen. Ik zal zeker nog te zien zijn in Oudenburg”, aldus Anthony Dumarey.