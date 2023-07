Annick Vanderspurt opnieuw schepen in Torhout: “Er is ook veel moois náást de politiek”

Annick Vanderspurt straalt. Sinds 1 juli is ze schepen in opvolging van haar CD&V-partijgenote Rita Dewulf. Die wissel was bij het begin van de legislatuur afgesproken. “Ik zal me heel hard inzetten en zonder veel poeha opkomen voor elke Torhoutenaar, wie hij of zij ook is”, aldus Annick. “Dat veel mensen me aanspreken en toejuichen dat ik opnieuw schepen word, geeft me vleugels.”

Annick (51) woont met haar man Ivan Vandewiele (57) aan de Ruddervoordestraat op het gehucht De Krommenhaak. Ze hebben een dochter Sharon (30), die getrouwd is met Jens Vandekinderen (30). Er zijn twee kleinkinderen, Henri (4) en Louise (2). Annick werkt deeltijds als kinderbegeleidster in het kinderdagverblijf Mezennestje en zal die job ook blijven vervullen.

Door ogen van een kind kijken

Annick startte haar politieke carrière in de OCMW-raad, die op dat moment nog als zelfstandig orgaan functioneerde, los van de gemeenteraad. Van 2001 tot en met 2006 was ze OCMW-raadslid. “Een heel leerrijke periode, waar ik met een goed gevoel op terugkijk”, zegt ze. “Ik heb veel geleerd van OCMW-voorzitter Servais Deroo.”

Begin 2007 kreeg Annick een zitje in de gemeenteraad en dat zou ze tot nu behouden. Op 1 juni 2016 werd ze zelfs schepen in opvolging van Kristof Audenaert, die het burgemeesterschap opnam bij het afscheid van Norbert De Cuyper. Ze zou volwaardig schepen blijven tot eind 2018.

Bevoegdheden

Nu wordt ze het opnieuw, met de bevoegdheden Kinderopvang, Feestelijkheden, Volksgezondheid, Senioren en Brandweer in portefeuille. Ze neemt Feestelijkheden over van burgemeester Audenaert.

Twee bevoegdheden van Rita Dewulf, met name Sport en Omgevingsvergunningen, komen in handen van schepen Joost Cuvelier, die op zijn beurt Onderwijs doorschuift naar zijn collega Lieselotte Denolf. In het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst wordt Annick opgevolgd door Kristoff Demoor, ook van CD&V-signatuur.

“In ’t Mezennestje sta ik bij de zogenoemde lopertjes, de kindjes van 15 maanden tot 2 jaar”, aldus Annick. “Ik doe dat werk bijzonder graag. Eigenlijk zouden we het leven meer moeten bekijken door de ogen van een kind. Jonge kinderen zijn oprecht in hoe ze zich tonen. En vooral: ze kijken op een positieve manier naar de wereld.”

Niet in zetel blijven zitten

Annick vindt de sociale omgang erg belangrijk. “Ik wil weten wat er leeft onder de mensen. Zo kan ik naar hun bekommernissen en noden luisteren en hen zo goed mogelijk helpen. Ik stel vast dat sinds corona de ledenaantallen van de seniorenverenigingen onder druk staan en daardoor bij sommige ouderen de eenzaamheid is toegenomen.”

“Ze vinden de drive niet meer om lid van een vereniging te worden. We moeten proberen om hen die drive terug te geven. Het is niet oké als mensen lusteloos en alleen in hun zetel blijven zitten.”

Verkiezingen 2024

“Ik roep ook op om positief te zijn. Vandaar dat ik een van de initiatiefnemers ben van de Facebook-pagina Goed Nieuws uit Torhout, die al bijna 5.000 leden telt. Laat ons tonen dat Torhout helemaal geen dode stad is, zoals sommigen beweren.”

“Of ik in 2024 weer verkiesbaar zal zijn? Ik ben daar nog niet uit. We zien nog wel. Er is ook veel moois náást de politiek.”