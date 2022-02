Annemieke ‘Mieke’ Dhaese is eerste vrouwelijke gemeenteraadsvoorzitter in Jabbeke

Annemieke Dhaese (53), die al door haar ouders de roepnaam ‘Mieke’ kreeg, is de eerste vrouwelijke gemeenteraadsvoorzitter van Jabbeke. Rechtuit, beleefd en galant zoals ze is, wil ze ook de gemeenteraad leiden.

“Mijn oudste broertje overleed toen hij vier maanden was. Dat was heel pijnlijk en onvergetelijk voor mijn ouders. Ik ben samen met mijn zus en twee broers opgegroeid in een warm gezin, waarin de waarden eerlijkheid, betrouwbaarheid en openheid erg belangrijk waren”, opent Annemieke Dhaese.

Carrière

“Na mijn studies industriële chemie ben ik meteen als deskundige bij de Vlaamse Milieumaatschappij gaan werken, waar ik vooral in het laboratorium werkte en deelnam aan audits en het onderzoek naar de kwaliteit van het water. Na 18 jaar was ik toe aan iets anders.”

“In 2007 zette ik de stap naar de Vlaamse Landmaatschappij, waar ik als toezichthouder bij de cel Handhaving, afdeling Mestbank, een gevarieerde, boeiende job kreeg. Als toezichthouder gaan wij met twee de baan op en bij het vaststellen van inbreuken is niet enkel het sanctioneren, maar ook de landbouwers sensibiliseren van groot belang. Momenteel heeft de landbouwsector het hard te verduren, de schommelende prijzen die ze voor hun producten krijgen en dan nog de vele controles erbovenop.”

Engagement

“In 1997 ben ik aangespoeld in Jabbeke. Ondanks dat ik zowel ‘roots’ heb in Brugge als Oostende, en opgegroeid ben in een stad, voel ik mij enorm thuis in het landelijke Jabbeke.”

“Ik wilde me dan ook graag engageren binnen de gemeente. Zo speelde ik enkele jaren bij het Jabbeeks theater. Maar mijn grootste passie is toch wel politiek. Je moet het graag doen om vol te houden. Het vergt veel tijd, inzet en niet te onderschatten de niet evidente combinatie werk en politiek.”

Vrouw binnen de politiek

“Van thuis uit kreeg ik mijn interesse in de politiek. Mijn papa was in 1964 eenmalig CVP-kandidaat voor de lokale verkiezingen in Ver-Assebroek. Hij vertelde dat panacheren (bij dezelfde verkiezing was het mogelijk om je stem te verdelen over kandidaten van verschillende partijen, red.) toen nog mogelijk was.”

“Wat ik vooral wou meenemen in mijn engagement was de gedachte aan de vrouw binnen de politiek. De werkende huismoeder, die niet echt de verdiende plaats en loon kreeg in de maatschappij.” In 2006 werd Annemieke niet verkozen, het was wachten tot 2012. Sindsdien zetelt ze in de gemeenteraad.

Het doorbreken van de traditie van vele mannelijke voorzitters is op zich voor de vrouwen binnen de politiek aanmoedigend

“Het betekent voor mij een enorme eer om als eerste vrouwelijke voorzitter van de gemeenteraad te mogen zetelen! Het doorbreken van de traditie van vele mannelijke voorzitters is op zich voor de vrouwen binnen de politiek aanmoedigend. Het doet me deugd dat collega’s uit eigen partij en oppositie, me meegeven ‘je zal dat goed doen Annemieke, dat is écht iets voor jou’.”

“Dat doet mij uiteraard ook veel zin krijgen om die taak met veel enthousiasme uit te voeren. Ik wil vooral samen met ‘oppositie en meerderheid, meerderheid en oppositie,’ verbindend communiceren.”

“Alle partijen halen voordeel uit een opbouwend samenwerkend bestuur, zeker met een toekomstperspectief voor ogen, en met als doel onze gemeente collegiaal te besturen. Ik ben sowieso gewoon om in team te werken en resultaat te willen bereiken op teamniveau. Zo zie ik ons ook als één bestuur, één groep die uiteraard bestaat uit ons CBS en raadsleden.”