Annelies Naert (44) en Wim Pauwelyn (48)leggen eed af op gemeenteraad in Lo-Reninge

De gemeenteraad in Lo-Reninge startte met de eedaflegging van nieuw raadslid Annelies Naert, die in de plaats komt van Marie-Hélène Mabesoone. Ook Wim Pauwelyn legde de eed af als haar opvolger in het Bijzonder Comité Sociale dienst.

Op de vorige gemeenteraad nam Marie-Hélène Mabesoone (partij Dynamisch) na vier jaar ontslag door een verhuis. Haar opvolgster wordt Annelies Naert (44) uit Noordschote. Annelies neemt op haar beurt ontslag als lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst en in die vergadering zal Wim Pauwelyn (48) uit Pollinkhove haar opvolgen. Bij de start van de gemeenteraad legden Annelies en Wim de eed af voor hun nieuwe functie.

“Ik wil me echt inzetten voor de mensen” – Annelies Naert

Annelies is gehuwd met Koen Meulenaere en mama van Fleur, Stan en Julie. Hoewel ze met haar job als boekhoudster de handen vol heeft, is ze ook daarnaast een bezige bij. “Ik ben geen lid van een politieke partij, maar voelde het wel kriebelen om mij in te zetten voor de gemeente. Eigenlijk heb ik niet bepaald politieke ambities, maar ik wil me echt inzetten voor de ménsen! Ik ben onder meer voorzitter van de oudervereniging. Het verenigingsleven is ook wat mensen (ver)bindt, en dat spreekt mij aan. Wat ik graag mee zou realiseren is een muziekvereniging: een fanfare of een harmonie, wat ook de droom is van onze burgemeester. Ik speel zelf klarinet en heb later ook nog leren pianospelen.”

Meegedraaid in OCMW-raad

“Ook ik voel me sociaal geëngageerd”, verzekert Wim. “Via het verenigingsleven is er vanzelf die interesse in de gemeenschap”, verzekert Wim. “Logisch dat je dan betrokken voelt bij het reilen en zeilen in Lo-Reninge. Ik heb ook al eerder meegedraaid in de OCMW-raad. De vergaderingen van het Bijzonder Comité Sociale Dienst blijven ongetwijfeld altijd boeiend. Daar worden zaken besproken en beslissingen genomen rond individuele dienstverlening en maatschappelijke integratie, en dat ligt mij zeker nauw aan het hart.”

Wim is landbouwer en melkveehouder en gehuwd met Eva Stubbe. Hun twee dochters heten Dora en Minne.