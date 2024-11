Anne-Stephanie Lescroart (Team8630) is nieuw in de gemeenteraad van Veurne: “Nu moet ik mijn grote mond waarmaken”

Verkozene Anne Dequidt gaat niet zetelen omdat ze familie is van Koen De Vriendt. In haar plaats komt Anne-Stephanie Lescroart (47) als tweede opvolger. Ze is thuisverpleegster en mama van drie. “Als jij dat echt allemaal wil veranderen, zal je toch in de politiek moeten gaan… De zin was bedoeld om me de mond te snoeren bij een van mijn tirades over hoe het veel beter kan en moet met ons seniorenbeleid en woonzorgcentrum. Dat heeft dus net iets anders uitgepakt dan de bedoeling was”, lacht ze. “Ik ben in de politiek gegaan en mag straks de eed afleggen als gemeenteraadslid van onze prachtige stad. Daar wil ik alvast alle Veurnenaars voor bedanken en 458 van hen in het bijzonder. Een moment om trots op te zijn, maar vooral om te beseffen dat ik nu mijn grote mond zal moeten waarmaken. En dat is exact wat ik van plan ben. U hoort nog van mij, laat dat duidelijk zijn”, aldus Anne-Stephanie.