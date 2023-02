Ann Gunst is eerste schepen van dierenwelzijn in Lichtervelde: “Zorgen voor mens en dier zit in mij”

Ann Gunst is sedert 1 januari als eerste schepen ooit bevoegd voor dierenwelzijn in Lichtervelde. Ze stelde zelf voor om de bevoegdheid op zich te nemen omdat ze de zorg voor mens en dier naar eigen zeggen in zich heeft. De realisatie van een hondenlosloopweide is nu de eerste prioriteit in haar nieuwe beleidsdomein.

Ann Gunst (CD&V) was al schepen van Zorg en Welzijn en van Noord-Zuidbeleid. Nu heeft ze er ook Dierenwelzijn bij. Het was oppositiepartij N-VA die in oktober vroeg om dierenwelzijn in het bevoegdhedenpakket van de schepenen te introduceren.

“Voordien was er nooit sprake geweest om van dierenwelzijn een officiële bevoegdheid te maken”, weet schepen Gunst.

Astrid en Jerome

“Dierenwelzijn was dan wel geen officiële bevoegdheid, maar het item werd wel opgevolgd door burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn. Toen N-VA de vraag stelde om de bevoegdheid dierenwelzijn te introduceren, stond ik daar niet echt bij stil, maar een tijdje nadien vroeg ik me af of de bevoegdheid niks voor mij zou zijn.”

“Bij de herverdeling van de bevoegdheden na het ontslag van schepen Goethals wierp ik op dat ik dierenwelzijn zag zitten. Burgemeester Beeusaert-Pattyn behartigde het item al voor een stuk, maar was meteen akkoord dat ik dierenwelzijn op mij zou nemen. De zorg voor mens en dier zit in mij. Dat was meteen ook de reden waarom ik de bevoegdheid aan mijn takenpakket wilde toevoegen.”

“Ik heb ook altijd graag dieren gezien. Ons gezin heeft altijd poezen in huis gehad. Sinds augustus hebben we ook een hond. Poes Astrid moet sindsdien het gezelschap van hond Jerome dulden.”

Hondenweide

De realisatie van een hondenlosloopweide is de eerste prioriteit voor de kersverse schepen van dierenwelzijn. “Het realiseren van een hondenlosloopweide stond al op de meerjarenplanning”, legt Ann uit. “Het wordt in de eerste plaats zoeken naar een geschikte locatie.”

“Verder willen we van Lichtervelde een diervriendelijke gemeente maken. Daartoe wil ik inzetten op sensibilisering via het infoblad. Zo werden tijdens corona heel wat honden in huis gehaald die ondertussen in het asiel terecht kwamen. Onder het motto ‘bezint eer ge begint’ kan voor dergelijke zaken gewaarschuwd worden in het infoblad. Ook wil ik het zwerfkattenbeleid verder uitvoeren.”

(CB/foto KD)