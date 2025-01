Ann Devisschere vervangt tijdelijk Tim Deweerdt in de gemeenteraad van Kortemark: “Dokter schrijft me even wat politieke rust voor”

Net als in de vorige legislatuur zetelt Tim Deweerdt voor CONTENT in de Kortemarkse gemeenteraad, waar hij van constructief en op inhoud gebaseerd oppositie voeren zijn handelsmerk maakte. Tim combineert dat engagement met een voltijdse job als leerkracht economie. Omwille van gezondheidsredenen is Tim genoodzaakt even politieke rust te nemen.

Tim Deweerdt wordt de komende drie maanden vervangen door eerste opvolger Ann Devisschere in de gemeenteraad. Ann is al meer dan tien jaar actief in de lokale politiek en zetelt momenteel, net als in de vorige legislatuur, in het bijzonder comité voor de sociale dienst, een mandaat dat ze dus tijdelijk zal combineren met de gemeente- en OCMW-raad. “Ik weet het zeker, Ann zal dat goed doen”, zo verzekert Deweerdt ons met de hand op het hart. “Het zijn voor mij drukke en veeleisende jaren geweest. De dokter schrijft me even wat politieke rust voor. De combinatie met het onderwijs was op dit moment niet houdbaar. Daarnaast zouden ze dan ook nog aan ons pensioen rammelen, maar dat is een andere kwestie. Achter de schermen blijf ik wel nog actief, maar even aan een iets rustiger tempo.”

Appartementisering

“Wie me nodig heeft, kan me bellen of mailen, maar de kans dat je meteen antwoord krijgt, is minder groot. Maar in elk geval moet er zeker niet getwijfeld worden, want met CONTENT blijven we erg strijdvaardig.”

Tijdens haar eerste zitting op maandag 27 januari bracht Ann aan dat het pand waar tot voor kort restaurant Nele gehuisvest was, te koop staat. “Met CONTENT zijn wij bezorgd over het steeds kleiner worden horeca-aanbod in de gemeente. Horeca speelt een belangrijke rol in het sociaal weefsel van de gemeente. De toegang tot het wachtbekken, het openleggen van de beek én een mobiliteitsknooppunt: hier is toch sprak van een enorme opportuniteit om horeca te verankeren. We stellen voor dat het gemeentebestuur daartoe de nodige beleidsdaden stelt en daarmee ook verhindert dat ook deze locatie ten prooi valt aan appartementisering”, aldus Devisschere.