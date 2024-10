Anke Inghelbrecht (Pro Nieuwpoort) is nieuw in de gemeenteraad van Nieuwpoort: “Een welvarend en warme stad voor iedereen”

Anke Inghelbrecht (44) maakt met 452 voorkeursstemmen haar intrede in de gemeenteraad. Als lector sociaal werk aan de hogeschool West-Vlaanderen heeft ze het dagelijks over welzijn. “Het is belangrijk om ten volle in te zetten op een stad waar iedereen zich thuis en goed voelt. Dat betekent werken aan verbinding en onderlinge solidariteit maar ook evenwicht zoeken tussen bewoners en het weliswaar noodzakelijke toerisme. Ruimte voor ontmoeting is daarbij cruciaal, zowel georganiseerd in clubs en verenigingen, als ongeorganiseerd op lokale sportveldjes of zitbanken. Daarnaast is ook de omgeving waarin we wonen belangrijk. Gezellige en propere woonbuurten en de aanpak van mobiliteit zijn daarbij prioritair.”