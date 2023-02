Andy Versyck (39) legt eed af als nieuw raadslid voor Groen: “Overheid moet voorbeeld geven”

Donderdagavond legde Andy Versyck de eed af als nieuw gemeenteraadslid. Hij zal het gedachtegoed van oppositiepartij Groen verdedigen minstens tot en met de verkiezingen van 13 oktober volgend jaar. “Ik wil mijn verantwoordelijkheid tegenover mijn kinderen inzake het klimaat niet ontlopen.”

In de gemeenteraad van vorige maand kondigde raadslid Kimberly Maenhoudt (32) verrassend haar afscheid aan. Ze wou zich ten volle focussen op haar job, vrijwilligerswerk en gezin, en was ook op persoonlijk vlak helemaal klaar met de politiek. Andy Versyck volgt haar nu dus op.

“Eerst en vooral: Kimberly heeft énorm sterk werk geleverd en paste niet in het rijtje doorsneepolitici. Haar afscheid weekte heel wat reacties los, ook bij de meerderheid. Dat ze op zoveel respect kon rekenen, siert haar.”

Verantwoordelijkheid

Andy en Kimberly kwamen tegelijk met Groen in contact. “Het was Peter Verloigne, stichter van de lokale afdeling, die in januari 2017 – ruim een jaar voor de verkiezingen van oktober 2018 – op zoek ging naar kandidaten voor een kieslijst. Ik gaf gehoor aan die oproep, vooral om persoonlijke redenen. Ik wil niet dat mijn kinderen binnen twintig jaar zeggen dat het klimaat volledig om zeep is en dat ze mij vragen waarom ik destijds niks heb gedaan.”

“Ik wil proberen mijn verantwoordelijkheid op te nemen, al was het maar door iets kleins te doen. Ik vind dat de overheid – zowel lokale als hogere overheden – het goede voorbeeld moeten geven. Ik zie bijvoorbeeld nog te vaak gebetonneerde open ruimtes. Waarom kan er niet meer worden ingezet op ontharding en kunnen er geen mooie, open groene plaatsen gecreëerd worden? Daarom vind ik het onbegrijpelijk dat er bij het nieuwe Defeverpark een parking komt. Ook al is het beperkt in oppervlakte, toch sneuvelen er bomen en druist het in tegen heel wat principes.”

“Waarom kan er niet meer worden ingezet op ontharding?”

“Naast openbaar domein en groen, wil ik ook het ingewikkelde kluwen van ruimtelijke uitvoeringsplannen beter toelichten bij de inwoners. Eerlijk, voor ik politiek actief was, wist ik ook niet wat RUP’s precies betekenden, waar je die plannen kon bekijken en hoe je eventueel beroep kon indienen. Die drempel moet omlaag. Ik ben ook bijzonder sterk geïnteresseerd in hr- en personeelsbeleid. Daar knelt in Gistel momenteel het schoentje: er is een groot verloop.”

“Zonder me in detail uit te spreken over specifieke gevallen, maar een goeie personeelsplanning is cruciaal om medewerkers tevreden te houden. Als werkgever kan je mensen gelukkig maken, aan boord houden of aantrekken. Een riant loon is daarbij níét de beste motivator: al krijg je bij wijze van spreken vijfduizend euro, als je acht uur per dag ongelukkig aan je bureau zit, draait dat slecht uit. Flexibiliteit en vertrouwen geven zijn belangrijke sleutels voor een geslaagd beleid.”

Andy’s visie komt niet uit de lucht vallen. “Ik was actief in de uitzendsector. Ik ben nu zelfstandig softwareontwerper van personeelsplanners en werk in Nederland en België. Voordien had ik het genoegen de personeelsplanning te mogen opmaken voor bijvoorbeeld Filmfest Gent, Cirque du Soleil en Q-Beach House in Oostende. De software voor personeelsplanning stelde ik trouwens gratis ter beschikking voor het vaccinatiecentrum in Gistel en Torhout, kwestie van mijn steentje bij te dragen in de strijd tegen corona.”

Fietsveiligheid

En ook fietsveiligheid staat hoog op zijn agenda. “De Stationsstraat als fietsstraat is prima, alleen willen we die uitgebreid zien. Gistel telt ook geen enkel vrijliggend fietspad, behalve aan de Oostendsebaan buiten het centrum. We zien ook nog enkele gevaarlijke punten, zoals de rotonde nabij het stadhuis waar de Groene 62 aansluit. De zichtbaarheid is beperkt en ik werd zelf al meermaals bijna aangereden.”

In principe trekt Groen met Andy Versyck als lijsttrekker naar de kiesstrijd van oktober 2024. Andy is getrouwd met Heidi (39) en heeft drie kinderen: Laurens (11), Roos (8) en Nora (8 maanden).