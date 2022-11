Andy De Witte legt eed af bij Oostkampse gemeenteraad

Bij het begin van de gemeenteraad in Oostkamp van donderdag 17 november legde Andy De Witte (CD&V) de eed af als nieuw gemeenteraadslid. Hij volgt daarmee Justine Soulliaert op die haar mandaat als lid van de gemeente- en OCMW-raad beëindigde door een verhuis naar de woning van haar vriend in Assebroek.

Justine Soulliaert wordt in de gemeenteraad opgevolgd door Andy De Witte, die ook zetelt in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. In de eerstvolgende vergadering zal hij ook de eed afleggen voor de Politieraad. Andy De Witte is al lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst sinds 2019. Hij is vader van twee kinderen, gehuwd met Vanessa Verniest en runt het landbouwbedrijf ’t Schotsgoed in de Gevaertsestraat in Oostkamp. Bij de gemeenteraadsverkiezing kreeg hij 530 voorkeurstemmen achter zijn naam op de CD&V-lijst. (GST)