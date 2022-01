Andermaal geen doorgang tussen oostkamp en moerbrugge: “Komende tien jaar geen nieuwe weg meer”

Als er één item is in Oostkamp dat bij een deel van de gemeente zwaar op de maag ligt, dan betreft dit de aankomende werken aan de Moerbruggestraat. Niet zozeer de werken op zich, waar iedereen er zich van bewust is dat ze nodig zijn, maar dat Moerbrugge nog maar eens afgesloten wordt van Oostkamp.

De Moerbrugsestraat en de rotonde aan het kanaal zijn in slechte staat. De gemeente zal dit jaar de straat en de rotonde volledig vernieuwen en (fiets)veiliger inrichten. Comfort en veiligheid voor trage weggebruikers is een prioritaire doelstelling binnen dit project. Zo voorziet het dossier langs de Moerbrugsestraat een veilige, afgescheiden verbinding tussen de rotonde en de schoolafdeling van VBS De Vaart in de Moerbruggestraat. Er zal van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om de verkeerssituatie in de omgeving van de rotonde te verbeteren.

“We leggen enerzijds veilige voetgangersverbindingen aan om alle voetgangersbewegingen in deze omgeving veilig te laten verlopen, met bijzondere aandacht voor de schoolomgeving. Daarnaast zorgen we ook voor een nieuwe fietsverbinding die de jaagpaden aan beide zijden van de Moerbruggebrug op een vlotte en veilige manier met elkaar verbindt. We doen dit met aandacht voor een veilige, zichtbare oversteekbeweging tussen rotonde en brug”, weet schepen Delphine Roels (CD&V) ons mee te geven.

Zoveelste keer

Deze werken zullen weer heel wat hinder met zich meebrengen en juist dat was voor veel bewoners maar ook voor de oppositie een heikel punt.

“Dat Moerbrugge voor de zoveelste keer zo goed als onbereikbaar zal zijn, wordt stilaan ondraagbaar voor de bewoners en voor de handelaars. Ze zijn al zwaar op de proef gesteld bij de vorige werken in de Stationsstraat en nu opnieuw. Dat de werken noodzakelijk zijn staat buiten kijf, maar de planning kon toch veel beter. Het ware beter geweest dat de werken op elkaar afgestemd werden zodat alles in één keer kon gebeuren”, horen we bij Robin Declerck (N-VA).

Robin Declerck.

Burgemeester Jan de Keyser (CD&V): “Dat we weer de hoofdweg naar Moerbrugge moeten onderbreken is niet zomaar gekozen. Noodzakelijke werken aan de brug over het kanaal dringen zich op en we hebben alle moeite getroost om deze werken samen te laten vallen met de infrastructuurwerken aan de Moerbruggestraat.”

“Op 20 september van vorig jaar hebben we het hele project toegelicht aan de bevolking, samen met het minderhinderplan dat we samen met het mobiliteitsbureau Vectris, de school en de handelaars uitgewerkt hebben. Het streefdoel is om de werken te starten in maart.”

Burgemeester Jan de Keyser. (foto GS)

“Dit project is de laatste schakel in het veiliger en comfortabeler maken van de verbindingsweg tussen Moerbrugge en Oostkamp en tevens een verkeersveilige omgeving creëren voor de kinderen die school lopen in de Moerbrugsestraat.” De burgemeester besloot met de mededeling dat de Moerbruggenaars de eerste 10 jaar geen nieuwe weg meer moeten vragen.”

Uiteindelijk werd het project toch unaniem goedgekeurd op de gemeenteraad.

(GS)