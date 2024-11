Analyse van de fijnmazige verkiezingsresultaten in Poperinge: Meerdere kampioenen bij CD&V

Voor het eerst kennen we de fijnmazige resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober. Nu kan je dus zien hoe er in de verschillende stembureaus gestemd werd en wie waar sterk – of net niet – gescoord heeft.

In groot-Poperinge waren er 23 stembureaus en 8 telbureaus: Proven/Poperinge noord-west, Centrum Oost, Centrum Zuid, Roesbrugge-Haringe/Krombeke, Centrum West, Reningelst/Poperinge zuid-oost, Watou/Abele en Centrum Noord.

De meest opvallende zaken: CD&V scoort zéér sterk in deelgemeenten: telkens +50%. Vooruit scoort sterk in het centrum, met zelfs +30% in Centrum Zuid. Bewust werd de tweede grootste partij in Reningelst-Poperinge zuid-oost, maar haalt zijn beste resultaat wel in Centrum Oost. Burgemeester Christof Dejaegher werd in slechts drie van de acht telbureaus de stemmenkampioen van CD&V. Loes Vandromme en Ben Desmyter werden tweemaal winnaars binnen CD&V en in één stembureau (Centrum West) haalde Regine Debyser volgens de statistieken het meeste aantal stemmen.

Afwijkingen

“De resultaten bevestigen dat we met onze lijst heel breed steun gekregen hebben”, reageert burgemeester Christof Dejaegher. “We zien wel een aantal afwijkingen in persoonlijke scores ten opzichte van de globale tendens, die in het totaal wel geen gevolgen hebben.” Met die “afwijkingen” bedoelt de burgemeester wellicht de resultaten van bijvoorbeeld zijn partijgenote Regine Debyser. In telbureau 5 kreeg zij 345 stemmen, waarmee ze burgemeester Dejaegher (324) klopt. En dat terwijl het gemiddeld aantal stemmen van Regine in de zeven andere telbureaus 62 bedraagt. “Het zou om een computerfout gaan, maar zonder gevolgen voor haar verkiezing. Regine Debyser zou nipt verkozen blijven op de lijst, wanneer we in dat telbureau het gemiddelde van de andere zouden nemen.”

Ook volgens Jurgen Vanlerberghe (Samen Vooruit) gaat het om een menselijke fout bij het overschrijven van het aantal stemmen in het telbureau. “Nog zoiets: In Reningelst noteerde het hoofdtelbureau 234 stemmen voor Chantal Vanelstlande. Het zes- of zevenvoud van wat ze in de andere bureaus haalde. Het kan bijna niet anders dan dat er een cijfer te veel werd getypt”, aldus Vanlerberghe.

Erkenning voor inzet

Loes Vandromme was in twee stembureaus stemmenkampioen. “Een erkenning voor mijn inzet gedurende al die jaren”, reageert de schepen. “Fijn om te zien dat die erkenning er ook is in elke straat in Poperinge en de dorpen.”

Bij Vooruit was kopman Bryan Vanderhaeghe stemmenkampioen. Lijstduwer Jurgen Vanlerberghe stond steeds in de top drie. “Gemiddeld bracht 65% van de kiezers hun stem uit”, zegt Vanlerberghe. “Het valt op dat er verschillen zijn qua opkomst tussen het centrum en de deelgemeenten. De grootste partij CD&V haalt in de deelgemeenten 51,14%, tegenover 44,89% in het centrum. Bij Vooruit is het verschil nog frappanter, maar dan in omgekeerde zin. Wij halen 25,3% in het centrum, maar vallen in de deelgemeenten terug tot 16,27%. Dat maakt dat Vooruit in het centrum meer dan 10% groter is dan Bewust. Bij de andere partijen ligt de uitslag van centrum en deelgemeenten wel in elkaars verlengde”, zegt Vanlerberghe.

Bewust heeft tijd nodig

Bij Bewust wou lijsttrekker Sabien Lahaye-Battheu nog niet reageren op de verkiezingsuitslag. Co-voorzitters Matthias Demuynck en Nina Bonduelle doen dat nu wel. “Voor het eerst krijgen we toegang tot zulke gedetailleerde data, al maakt dit het moeilijk om de resultaten rechtstreeks te vergelijken met vorige verkiezingen. Toch zien we dat onze scores in de deelgemeenten grotendeels aansluiten bij het totaalbeeld in groot-Poperinge. In het oostelijke deel van het centrum en in de gebieden net buiten de Ring doen we het beter dan gemiddeld. Omdat de uitslag uiteraard bij velen hard is binnengekomen, willen we iedereen de tijd geven om hier rustig over na te denken. Heel binnenkort kunnen we meer duidelijkheid geven over wie voor ons waar zal zetelen.”