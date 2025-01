“Amper aan de macht en Belgische vlag wappert hier al prominent”: Bert Maertens neemt ethisch charter STiP+ en Vlaams Belang op de korrel

Voormalig burgemeester Bert Maertens (N-VA) nam op de gemeenteraad het ethisch charter tussen STiP+ en Vlaams Belang onder vuur. Zo hekelt hij dat die laatste partij vroeger het regenboogbeleid van de stad bekritiseerde, maar nu wel holebirechten wil beschermen en bevorderen. Ook de eis om geen nationalistische agenda na te streven en het Vlaams-nationalisme op lokaal niveau af te zweren valt in het verkeerde keelgat.

“Het charter bevat toch enkele opvallende bepalingen”, meent Bert Maertens (N-VA). “Over het opkomen van holebirechten bijvoorbeeld, waar het duidelijk stelt dat deze coalitie niet alleen die rechten zal erkennen en verdedigen, maar zich ook actief zal inzetten om ze te beschermen én bevorderen. We juichen dit vanzelfsprekend toe en gaan er van uit dat de stad het regenboogbeleid, dat de vorige bestuursploeg heeft ontwikkeld, verder zal zetten. Evident is dat echter helemaal niet, want dat beleid vertrekt van de regenboogverklaring waar Vlaams Belang amper 2,5 jaar geleden nog fel tegen van leer trok.”

Hij verwijst daarmee naar de gemeenteraad van juni 2022, toen Vlaams Belang als enige tegen de goedkeuring van die verklaring stemde. “Het te pas en onpas gebruiken van de regenboogkleuren draagt niet bij om deel te nemen aan de samenleving, maar zet aan tot ergernis. Ook onze vrijheid is niet meer vanzelfsprekend en staat onder druk. De linkse woke-gemeenschap is de nieuwe adel”, klonk het toen bij Dewulf, die intussen gestopt is met politiek. Maertens zet vraagtekens bij die plotse wissel: “Wat bracht Vlaams Belang er toe om nu plots wél de meerwaarde van het bevorderen van holebirechten in te zien”, vraagt hij zich af. “En hoe spoort dit met de eerdere uitspraak van voorzitter Tom Van Grieken dat genders niet bestaan?

“Vlaams Belang is amper twee maand mee aan de macht en de Belgische vlag hangt al prominent in de raadzaal”

Ook het nationalistisch stuk in het charter krijgt kritiek. “Daar staat onder andere in om uitgesproken Vlaams-nationalistische retoriek en symboliek niet te hanteren”, zegt Maertens. “Dat lijkt me nog de grootste ontgoocheling. U wordt gemuilkorfd door STiP+ en mag onze gedeelde Vlaamse overtuiging niet delen. Ik hoor zeggen dat het geen invloed zal hebben op de Vlaamse feestdag, maar zal het stadsbestuur als ‘tegengewicht’ voor die 11de juli voortaan ook de Belgische feestdag op 21 juli met meer zichtbaarheid dan voorheen in de kijker zetten? In de beleidsvisie zie ik alvast anekdotes die daar op wijzen. Vreemd met Vlaams-nationalisten in de meerderheid. Tijdens onze bestuursperiode wapperde hier ook geen Belgische vlag, maar Vlaams Belang is amper twee maand mee aan de macht en ze hangt al prominent in de raadzaal. De flaminganten zullen erg fier op u zijn. Uw kiezers zullen het zich nog dik beklagen.”

Geen bestuurlijk document

Vlaams Belang-raadslid Sam Weyts liet de kritiek niet aan zijn hart komen. “Het verwondert me dat we nog steeds vragen rond dat charter krijgen. Dat is geen bestuurlijk document, hoogstens een signaal om duidelijk te maken dat de belangen van de Izegemnaar voorop staan en nationale politiek hier geen plek heeft. Dat we niet raken aan holebirechten lijkt me de normaalste zaak van de wereld. Duidelijker kan ik dat niet stellen. N-VA wilde indertijd ook eerst niet voor een regenboogzebrapad stemmen, maar het kwam er toch (in de ruimere regenboogverklaring, red.). Ik heb zelf veel holebivrienden en zij liggen niet wakker van zo’n zebrapad, wel van of ze hier veilig over straat kunnen lopen. En net daar wil ik straks meer werk van maken in Izegem.”

Wat het Vlaams-nationalisme betreft, voelt Weyts zich niet in een hoek geduwd. “Wat daarmee bedoeld wordt, is dat de onafhankelijkheid van Vlaanderen niet op het balkon van het stadhuis wordt afgeroepen. Wel belangrijk is de Vlaamse identiteit en daar blijven we natuurlijk trots op. Of de 11 juli-viering doorgaat in de vorm zoals we die voorheen kenden, daar kan ik nu nog niet op antwoorden.”