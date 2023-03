Amerikaan schenkt uniek WOI kantstuk aan Hooglede

De gemeente Hooglede zal op vrijdag 7 april een uniek kantstuk uit de Eerste Wereldoorlog krijgen uit Amerikaanse handen. “Het kantwerk wordt ingekaderd en zal in vrijetijdspunt Trimard te bezichtigen zijn”, verklaarde schepen voor Erfgoed Frederik Sap (Allen 8830) op de gemeenteraad.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Hooglede bezet gebied. Het gevolg was dat de lokale bevolking honger leed. De oprichting van de Commision for Relief in Belgium (CRB) door Herbert Hoover, de latere president van de VS, bracht een oplossing. Deze organisatie slaagde erin om 320 miljoen kilo aan meel te verdelen aan de bevolking. De lege meelzakken werden – vooraleer ze werden teruggestuurd naar Amerika – door tal van scholen en organisaties geborduurd en versierd met patronen als teken van dankbaarheid, maar ook om duidelijk te maken dat de meelzakken eigendom waren van de CRB.

Uniek stuk

Deze zogenaamde War Laces bevatten heel vaak namen van mensen, plaatsen en jaartallen zoals ook bij deze schenking het geval is. De Amerikaanse eigenaar Paul Brouha heeft nu beslist om dit unieke stuk aan de gemeente te schenken. “Ik wil dat het item wordt gewaardeerd door afstammelingen van de mensen die ze tijdens de Eerste Wereldoorlog hebben gemaakt.”