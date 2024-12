Allerlaatste gemeenteraad in Meulebeke zit erop: “Er waaide vaak een stevige storm in dit huis, maar ik ben blij dat ik overeind ben gebleven”

De allerlaatste gemeenteraad op Meulebeekse bodem zit erop. Op 1 januari wenkt immers de fusie met Tielt. Er viel ook te horen dat de vraag tot schorsing van de fusie bij de Raad van State finaal verworpen is.

De fusie op zich was toch nog heel even een gespreksonderwerp toen het arrest van de Raad van State omtrent de gevraagde schorsing van de fusie tussen Tielt en Meulebeke aan bod kwam. Het was onafhankelijk raadslid Peter Raedt die daarvoor in februari naar het gerechtsorgaan trok, uit onvrede omdat volgens hem de bevolking niet (voldoende) bevraagd werd. De Raad van State heeft nu beslist om de vraag tot schorsing te verwerpen. Raedt zal geen verdere gerechtelijke stappen ondernemen. Straks wordt hij schepen in een nieuwe meerderheid met CD&V – Lijst voor de Burger, Iedereen Telt en vooruit in fusiestad Tielt.

Raadslid Bernard De Marez (Team Burgemeester) wilde graag weten wat de procedure de gemeente Meulebeke nu gekost heeft. “Is dit ten laste van de burger of bepaalde personen?”, klonk het. “Ik heb het kostenplaatje zelf betaald, maar het gaat om een zeer klein bedrag (een paar honderd euro, red.) in vergelijking met de kosten die de gemeente Meulebeke de voorbije jaren spendeerde in de periode van politieke onbestuurbaarheid”, antwoordde Raedt fijntjes. “Maar ik wil geen oude koeien meer uit de gracht halen. We hebben die moeilijke periode achter de rug. Ik was en ben nog steeds voor een stuk tegen die fusie. Die vraag tot schorsing was het enige wat ik op juridisch vlak nog kon doen. Soms gaat het in het leven niet zoals je het verwacht. Kijk maar naar drie maand terug (doelend op de coalitievorming, red.). Soms heb je hoge verwachtingen, soms loop je met je hoofd tegen de muur.”

Dankwoordjes

Toen het laatste punt behandeld was, nam burgemeester Verwilst het woord. “Er is een historisch moment aangebroken. De laatste gemeenteraadszitting is beëindigd. Het is een bewogen legislatuur geweest. Er is veel gebeurd, maar ik ben vooral dankbaar voor alle mensen die mee gewerkt hebben aan het uitbouwen van een veilige en mooie gemeente. Dankzij hen is er hier heel veel veranderd. Vanaf 2 januari gaan we in fusiestad Tielt op een constructieve manier kunnen samenwerken met alle verkozenen uit Meulebeke en Tielt. Een nieuwe uitdaging. Het verleden ligt achter ons en jammer genoeg valt daar niets meer aan te veranderen. Ik wil nu vooruit kijken en samen met jullie er het beste van maken.”

Waarop de laatste burgervader van Meulebeke, die eerst zes jaar schepen was en dan twaalf jaar de sjerp droeg, de tijd nam om elk raadslid persoonlijk aan te spreken. Ook de leden van de oppositie, waarbij hij de verkozenen schepenen succes toewenste. “Ik ben dankbaar voor de opdracht die ik gekregen heb. Ik heb mensen van alle niveaus leren kennen. Er waaide vaak een stevige storm in dit huis, maar ik ben blij dat ik overeind ben gebleven. Op 31 december doe ik de deur dicht als laatste burgemeester van deze mooie Berengemeente. Ik sta nog steeds achter deze fusie. Het was de beste en meest noodzakelijke beslissing, anders gingen we te pletter lopen op de uitdagingen die op ons af kwamen.”

Na een uitgebreid bedankje aan zijn schepenen was er ook lof voor algemeen directeur Florian Van De Sompel. “Hij werkt momenteel zeven op zeven in het kader van de fusie en neemt er door personeelstekort tijdelijk ook ander werk bij”, aldus de burgemeester. “Dank voor uw moed.”

Kantelpunt

Op haar beurt nam voormalig schepen Rita De Costere de tijd om Dirk Verwilst uitgebreid te bedanken voor zijn dienst aan Meulebeke de voorbije jaren. “U was niet alleen een politiek leider, maar ook een luisterend oor, een verbinder met een warm hart voor elke inwoner. Onder uw leiding zijn er mooie realisaties geweest, zoals de vernieuwde Markt, invalswegen en containerpark, maar ook nieuwe industrieterreinen als Gavershoek en Haandeput, nieuwe verkavelingen en de opwaardering van kasteel Ter Borcht. Met de cyclocross hebt u onze gemeente ook op de kaart gezet. We staan op een kantelpunt in de geschiedenis. Jammer dat politiek niet-democratische constructies er voor gezorgd hebben dat u niet kan terugkeren als burgemeester (Verwilst was stemmenkampioen van de grootste partij, maar CD&V – Lijst van de Burger, Iedereen Telt en Vooruit gingen met elkaar in zee, red.). Dat verandert niets aan de waardering die u verdient. Eén ding is zeker: uw impact op onze gemeente en gemeenschap is blijvend. Meulebeke zal u altijd dankbaar zijn.”

Goodiebag

Verwilst kwam nog één keer terug op een bewogen legislatuur. “Je kan in de politiek nooit voor iedereen goed doen. Ik wil geen oude wonden open snijden, maar dat sommige mensen andere zo weinig het zonlicht in elkaars ogen gunnen is ongezien. Ook mijn familie heeft hier onder geleden. Daarom: probeer vergevingsgezind te zijn en neem die boodschap mee. Mea culpae aan wat ik anderen heb aangedaan. Ik ben heel fier dat komende generaties zullen kunnen terugblikken en zien dat Meulebeke sinds 2013 een positieve kentering heeft gemaakt. Op die manier kan ik op 31 december het gemeentehuis met opgeheven hoofd verlaten.”

Als symbolische afsluit kregen alle raadsleden nog een goodiebag met een drankje en hapje, maar ook sokken en een muts met het logo van Meulebeke. De gemeenteraadszaal zal in de toekomst fungeren als vergaderzaal. Onder andere het loket Burgerzaken blijft nog in Meulebeke, andere ruimtes worden flexwerkplekken voor het personeel van fusiestad Tielt.