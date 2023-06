Algemeen directeur Wervik Philippe Verraes is verleden niet vergeten: “Een mes in mijn rug”

Voor algemeen directeur Philippe Verraes was het dinsdagavond zijn allerlaatste gemeenteraad in Wervik. Vanaf augustus gaat hij na dertig jaar op pensioen. Door een wijziging van het gemeentedecreet en de inkanteling van het OCMW veranderde overal de naam van stadssecretaris naar algemeen directeur. Met een verhoging van de wedde van maar liefst dertig procent. Voor Verraes liep die hervorming bijna verkeerd af. “Een mes in mijn rug, ik was het slachtoffer van een complot, ik heb daar geen andere woorden voor”, deed hij vele wenkbrauwen fronsen.

Waarover gaat het? Tijdens een gemeenteraad op verplaatsing in het lokaal dienstencentrum De Spie in Geluwe stond in juni 2018 tijdens een geheime stemming de verkiezing van een algemeen directeur op de dagorde. In de vorige legislatuur behoorde de meerderheid uit sp.a-N-VA en Open VLD. Niet Verraes behaalde de meeste stemmen maar Myriam Deloddere, toen secretaris van het OCMW. Van een verrassing gesproken.

Minder goesting

Dat sloeg toen in als een bom, maar het dossier bleek niet in orde en wegens procedurefouten moest de verkiezing achter gesloten deuren opnieuw gebeuren en haalde Philippe Verraes het dit keer wel. Op die ervaring van destijds kwam Verraes (bijna 65) dinsdagavond terug.

“De laatste vier à vijf jaar kwam ik met minder goesting naar hier”, liet hij verrassend horen. “Niks was pijnlijker in mijn leven dan dat mes in de rug. Wat toen is gebeurd, ligt nog altijd op mijn maag. Er zitten er hier nog een paar die er iets mee te maken hebben. Als jullie me met nog iets een plezier willen doen, doe dat nooit meer met iemand anders. Ik kan niet anders dan dat hier nog eens aan te halen.”

Drie burgemeesters

Philippe Verraes werkte onder drie burgemeesters: Rosa Martens zaliger, Johnny Goos en huidig burgemeester Youro Casier. “Mijn personeel vindt me soms streng”, zegt Philippe. “Ik heb geprobeerd altijd het beste voor het personeel voor te hebben maar dat wordt niet altijd in dank afgenomen. Ik heb altijd één zaak voor ogen gehad: voor iedereen in gelijk welke omstandigheden gelijk te doen. Pas dan overleef je.”

“Het is een toffe, aangename, speciale en mooie job. Ik heb het voordeel dat ik in Geluwe woon en in Wervik werk. Door de jaren heen is de job veel moeilijker geworden. Ik ben niet geboren met het digitale verhaal en kom voor een stuk van een andere generatie.”

Felicitaties en geschenken

Verraes gaf aan dat zes of twaalf jaar ideaal zou zijn voor zijn job. “Meer dan dertig jaar is eigenlijk te lang”, oordeelt hij.

Er waren felicitaties van alle fracties. Namens de stad overhandigde schepen van Personeel Geert Bossuyt (Vooruit) de afscheidnemend algemeen directeur een geschenk. Ook fractieleider Nele Leroy (Team 2030) deed dat en liet verstaan dat zijn opvolger Mieck Vos “heel grote schoenen zal moeten vullen…” (Erik De Block)