Alain Top (Vooruit) en Francis Pattyn (CD&V) zijn kandidaat-burgemeester

Nog precies 351 dagen en de Belgen trekken op 13 oktober 2024 naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Onze krant keek naar de huidige stand van zaken in Harelbeke. Ter memorie: het huidig bestuur bestaat uit het kartel Vooruit/Groen met 11 zetels dat een coalitie vormde met CD&V dat 7 zetels telde. De burgemeester is Alain Top (Vooruit), de Eerste schepen is Francis Pattyn (CD&V). In de oppositie zetelen Open VLD met 5 zetels, N-VA met 2 zetels, Vlaams Belang met 2 zetels en 2 onafhankelijke raadsleden. Pittig detail: Alain Top en Francis Pattyn zijn beiden lijsttrekker én kandidaat-burgemeester. Bij CD&V zijn ze bezig met de lijst. “Het is niet gemakkelijk jonge kandidaten te vinden”, zegt Francis Pattyn. Bij Open VLD viel er weinig nieuws te rapen. “We laten het snel weten”, aldus André Vanassche.

Reorganisatie

Bij N-VA was er wel nieuws. “Veel is er nog niet beslist. Na het vertrek van Wout Patyn zijn we met een reorganisatie-oefening begonnen met veel nieuwe mensen en ik moet zeggen: het ziet er niet slecht uit”, duidt Patrick Claerhout. Vorige week meldden wij dat Brecht Vandeburie (N-VA) afhaakte wegens beroepsredenen, maar dit klopt helemaal niet. Onze verontschuldigingen. Bij het Vlaams Belang werd niet gereageerd. (Peter Van Herzeele)