Al drie van de vijf lijsttrekkers bekend: Team 2030 en N-VA willen meerderheid breken

De gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024 worden in Wervik onvoorspelbaar. De kiezer zal de keuze hebben uit vijf partijen. Luc Hendrickx uit Kruiseke gooit met Respect de handdoek. De fractie met de meeste zetels is aan zet om een coalitie te vormen. Het wordt alvast een clash tussen burgemeester Youro Casier (Vooruit) en Bert Verhaeghe (Team 2030).

Vooruit gaat naar de kiezer met Youro Casier als lijsttrekker. Hij gaat voor een derde legislatuur als burgemeester. Team 2030 maakte in januari niet alleen de nieuwe naam bekend maar gaf tevens alle vertrouwen aan kopman Bert Verhaeghe om opnieuw lijsttrekker te worden.

Slegers lijsttrekker?

Bij CD&V is er officieel nog geen nieuws over de lijsttrekker. Zo goed als zeker wordt dat eerste schepen Bercy Slegers. Geluwe wordt belangrijk voor de stembusslag en volgens onze bronnen zal gewezen schepen Hendrik Ingelbeen op de lijst van CD&V staan. Maar door zijn job bij intercommunale Leiedal mag hij geen mandaat opnemen.

Enkele weken geleden maakte N-VA bekend dat fractieleider en partijvoorzitter Sanne Vantomme de lijsttrekker wordt. Vlaams Belang nam de vorige keer niet deel aan de gemeenteraadsverkiezingen maar nu alvast wel. Wellicht gebeurt dit met partijvoorzitter Rudy Denys of Sarah T’Joens uit Geluwe als lijsttrekker.

De ambitie van Team 2030 is de huidige meerderheid van Vooruit en CD&V te breken. Zeker nadat het kartel in mei vorig jaar na een motie van wantrouwen aan de kant werd gelegd. Het wordt alvast een verkiezingsstrijd met getrokken messen.

Vlaams Belang

Vooruit en CD&V zullen hun samenwerking wellicht willen verderzetten. Het vormen van een andere coalitie wordt moeilijk. Vooruit had de vorige keer 9 zetels, tegenover 7 voor de Stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project. Als Team 2030 de meeste zetels haalt en dus aan zet is, lijkt een nieuwe coalitie met N-VA logisch. Indien te krap in aantal is CD&V meenemen een mogelijkheid. Veel zal afhangen hoeveel zetels Vlaams Belang, dat de vorige keer geen lijst had, haalt. Hoe meer zetels Vlaams Belang haalt, hoe moeilijker het voor de anderen wordt een meerderheid te vormen.