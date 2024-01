“Al 16 kilo kwijt door de stress”: burgemeester Stephan Mourisse openhartig enkele dagen na politieke bom in Vleteren

Burgemeester Stephan Mourisse (57) zal voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober niet meer op de lijst van de Landelijke Volkspartij (LVP) staan. Vleteren krijgt vanaf 1 januari 2025 dus zeker een andere burgemeester. Het nieuws sloeg in Vleteren in als een bom tijdens de nieuwjaarsreceptie voor het gemeentepersoneel vorige vrijdag. Lijst LVP is zo onthoofd, want ook vier raadsleden stoppen ermee.

“Ik beloofde ooit om burgemeester te blijven tot alle problemen rond de N8 Ieper-Veurne zijn opgelost. Maar zoals het er nu voorstaat, zou ik dan burgemeester moeten blijven tot mijn 85ste en dat kan ook niet de bedoeling zijn. Bovendien eisen mijn notarispraktijk en mijn privéleven zowat al mijn energie op.”

Mourisse is notaris met kantoor in Roesbrugge. Onlangs associeerde hij zich met notaris Fanny Flamen. De twee notarissen hebben een erg drukke praktijk, met tien medewerkers. “Na maanden wakker liggen en 16 kilogram lichter worden door de stress heb ik beslist om eind dit jaar definitief te stoppen met de politiek. Ik werk twaalf uur per dag in mijn notariskantoor. De combinatie met het burgemeesterschap en een niet eenvoudig privéleven is geen sinecure. En iedereen is vervangbaar”, aldus de burgemeester. De lijst van de LVP wordt dus onthoofd. Stephan Mourisse werd actief in de gemeentepolitiek in 2000, toen hij voor het eerst op de lijst van de LVP stond. Hij werd verkozen en werd zes jaar OCMW-voorzitter. Na de verkiezingen van 2006 werd hij eerste schepen onder burgemeester Willy Mostaert voor LVP. In 2010 werd Mourisse burgemeester.

Privémoeilijkheden

Even werd het muisstil tijdens de receptie, toen een erg geëmotioneerde Stephan Mourisse het had over het verlies van zijn zoon Victor, door een ongeval in 2014. “Toen heb ik sterk getwijfeld om met de politiek te stoppen, maar mijn omgeving stuurde erop aan om toch door te gaan. In 2021 en 2022 heb ik privé opnieuw een zware tegenslag gehad met één centraal thema: leugens, bedrog en zwaar overspel.”

In 2022 strandde de relatie van Mourisse met zijn tweede echtgenote, met wie hij in november 2018 een dochtertje kreeg. “Wij hebben ons dochtertje elk om de week bij ons, dus moet ik dan fulltime voor haar zorgen. Rafaëlle liep vroeger school bij de Paters in Westvleteren. Haar moeder heeft eenzijdig beslist dat ze nu in Oostduinkerke naar school gaat. Daardoor moet ik mijn vaderrol veel intensiever opnemen dan vroeger en ben ik genoodzaakt een deel van mijn tijd door te brengen aan zee (waar de moeder van zijn dochtertje woont, red.). Eens met pensioen moet ik aan de kust gaan wonen, wat nooit de bedoeling was. Mijn huis aan zee was bedoeld als een buitenverblijf. Een burgemeester moet 7 op 7 paraat staan voor zijn gemeente. Door mijn persoonlijke situatie lukt dat niet meer en dus trek ik mijn conclusies. Ik zal zeker niet in een zwart gat vallen. Zo ben ik belangeloos voorzitter van de zeilclub Sycod in Oostduinkerke, met 1.200 leden en ben ik ook voorzitter van de Wildbeheerseenheid Hoppeland. Bovendien moet ik wat meer voor mijn gezondheid zorgen. Daarom sta ik elke morgen een uur eerder op, om te gaan lopen.”

Maar Mourisse is niet bij de pakken blijven zitten. “Ik heb ondertussen een nieuwe partner, helaas niet van Vleteren maar van Leisele”, klinkt het.

Gezond verstand

“Ik ben dus al een jaar bezig met mijn afscheid. Er is die eeuwige twijfel, maar het gezond verstand zegt: stoppen. Ik geef toe dat ik het wel zal missen. De meeste mensen hebben begrip voor mijn situatie. In 2018 behaalde ik 984 van de 2.539 uitgebrachte voorkeurstemmen. Ik kon in oktober gerust nog de LVP-lijst trekken, om in januari 2025 het burgemeesterschap door te geven. Maar dat is kiezersbedrog, en ik wil steeds eerlijk blijven. Ik zal voor de rest van dit jaar geen enkel schepencollege missen en mij nog 100 procent blijven inzetten als burgemeester. Daarna word ik raadsman van de partij”, klinkt het.

“Eerlijk zijn in alles wat je doet, zowel in het privéleven, in het beroepsleven als in de politiek: dat is een heel belangrijke eigenschap waarmee je ver kan geraken. Een belangrijke boodschap voor mijn opvolger, wie het ook mag zijn.”

Capabele man

De dag voor de Nieuwjaarsreceptie bracht de burgemeester het schepencollege, de algemeen en de financieel directeur op de hoogte. Hij vroeg wel om het nog stil te houden, zodat het gemeentepersoneel de primeur kreeg. “We wisten al een tijdje dat Stephan twijfelde of hij nog verder zou doen”, zegt schepen Bram Coppein. “Maar iedereen binnen LVP hoopte er uiteraard wel op. Ik vind het enorm spijtig dat wij zo’n capabele man zullen moeten missen. Na 24 jaar wordt het misschien zoeken naar iemand anders, die ook weer van nul moet beginnen. Maar we zullen zeker de moed niet laten zakken. Als het zou gedragen worden door onze partij, zou ik het best zien zitten om burgemeester te worden. Maar we moeten nog samenkomen om alles te bespreken.”

“Dat de burgemeester ermee stopt, is zijn keuze. Hij haalt vooral persoonlijke en emotionele redenen aan. Daar kunnen wij niets aan veranderen, we kunnen zijn beslissing alleen maar respecteren. Maar ik heb toch de indruk dat hij niet van ganser harte de politiek vaarwel zegt, het is eerder onder lichte dwang”, zegt Kristof Dejonckheere van Vleteren Actief. “We hadden nu een zeer goede burgemeester, met veel dossierkennis, iemand die een team kon aansturen. Dat zagen we onder meer aan de professionalisering van de gemeentediensten. Stephan was en is werkelijk de baas in Vleteren. Het zullen grote schoenen zijn om vullen.” Ook bij de oppositie is men dus tevreden met de burgemeester. “Er werd naar ons geluisterd. Sommige punten die wij voorstelden, namen ze ook mee in het beleid. In de laatste vijf jaar hebben wij praktisch nooit tegengestemd of ons onthouden.”

Christophe Vandeputte laat, namens CD&V Vleteren, weten dat zij in oktober geen lijst indienen.

Niet op de LVP-lijst

In oktober komen nog vier andere mensen niet meer op voor LVP. Ria Van Lerberghe volgt de liefde naar Esen. Marie-Anne Verlende stopt ook, net als Nele Debergh, die promotie maakte op haar werk en veel naar het buitenland moet. Tot slot verlaat ook Jo Decruy Vleteren, om samen te wonen met zijn vriendin.