Afschaffing De Knip, uitbreiding politiekorps en 1.000 extra sociale woningen tegen 2040: dit akkoord lag op tafel in Kortrijk

Op vrijdag vonden Team Burgemeester Stadslijst Kortrijk en N-VA een akkoord over een 20-puntenplan. Alleen wil N-VA dat programma – mits wat schaafwerk – het liefst realiseren mét Vooruit in een nieuwe tripartite. Opmerkelijk, want het akkoord lijkt volledig op maat te zijn van N-VA. “Ik stel vast dat men op andere plaatsen meebeslist over de toekomst van onze stad,” aldus Ruth Vandenberghe die haar opdracht als formateur doorgeeft aan Axel Ronse (N-VA). Ruth Vandenberghe geeft aan dat er dus een inhoudelijk akkoord was over de tekst. N-VA ziet dat niet zo. “We hebben daarover onderhandeld en ons gevoel meegeven maar van een akkoord is geen sprake,” klinkt het.

Vandenberghe verwijst zo naar een vermeend voorakkoord tussen N-VA en Vooruit. Dat zou al in verschillende centrumsteden zo zijn en – volgens ingewijden – ook in Kortrijk spelen. De lijsttrekker van grootste partij Team Burgemeester Stadslijst Kortrijk is duidelijk teleurgesteld dat ze er niet in slaagde om de afgelopen twee weken een nieuwe stadscoalitie op de been te brengen. Nochtans was er wel een inhoudelijk akkoord met N-VA, maar klikt die partij zich vast aan Vooruit. “Het zou een fantastisch nieuw hoofdstuk zijn voor onze stad waarbij duidelijke keuzes worden gemaakt en dat bulkt van ambitie. Een coalitie met twee op basis van deze tekst zou een zeer goede zaak zijn voor Kortrijk,” aldus Vandenberghe.

Akkoord met N-VA signatuur

Wat dus voorlag was eerder een inhoudelijke intentieverklaring, dan een onderschreven bestuursakkoord. Ook over de verdeling van de schepenposten was er allerminst een akkoord. Maar het document waar N-VA en TBSK over akkoord gingen, willigde een pak eisen van N-VA in. Het is voor Ruth Vandenberghe dan ook extra zuur dat N-VA zich vastklikt aan Vooruit en dit akkoord wellicht voor niks geweest is. “Het document is echt geschreven op maat van N-VA en bovendien mega sterk. Het is absurd dat ze toch persé Vooruit aan boord willen trekken,” valt te horen.

Veiligheid was het thema van deze verkiezingen. Het korps van politiezone Vlas zou volgens de plannen uitbreiden met veertig agenten. Het budget voor de heraanleg van voet- en fietspaden zou verdubbelen van drie naar zes miljoen en het aantal plaatsen in de kinderopvang zou met honderd toenemen. Ook prestigeprojecten zoals De Groene Verbinding en Ramblas bleven behouden. Dat alles zonder de algemene personenbelasting en onroerende voorheffing te verhogen. Het plan zou – volgens TBSK – ook al volledig financieel onderbouwd zijn.

De Knip

Maar N-VA wil dus Vooruit aan boord halen en met drie partijen besturen. “Het feit dat TBSK zowel aan eerst N-VA als daarna aan Vooruit een zeer concreet aanbod deed om een bipartite te vormen bewijst dat het inhoudelijk en scherp kan met drie,” legt Axel Ronse (N-VA) uit. In het akkoord van TBSK en N-VA stond ook de afschaffing van de (halve) knip in Bissegem. Iets waar N-VA vurig voor pleitte tijdens de campagne, wat dan weer voor ergernis zorgde bij Vooruit. Ook een grondige evaluatie van de fietsstraten staat in de plannen, maar laat dat net één van de paradepaardjes zijn van Vooruit en schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit). Het wordt bijzonder interessant om te zien hoe Axel Ronse dat als formateur wil proberen te rijmen.