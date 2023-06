Afdeling Beeld van de Academie verhuist naar VBS Langemark, CD&V hekelt spreiding: “Kans groter dat kind overreden wordt”

Kinderen die tekenles volgen bij de Academie zullen vanaf volgend schooljaar terecht kunnen in een nieuw lokaal van VBS Langemark. Voor de muziekschool wordt gekeken naar GO! Ter Berken, al zijn de gesprekken daar nog lopende. Op de gemeenteraad wees de CD&V-oppositie wel op de risico’s van meer verplaatsingen door de spreiding.

De gemeenteraad keurde maandag een gebruiksovereenkomst met VBS Langemark goed voor het onderbrengen van de werking Beeld van de Academie. Twee dagen per week zal de Academie buiten de schooluren gebruik kunnen maken van de nieuwe multifunctionele zolderruimte boven de leraarskamer die gerenoveerd wordt. Ook de ICT-klas en de turnzaal vallen binnen de gebruiksovereenkomst.

Gemiste kans

“Voor de school zien we dat als een win-winsituatie omdat men met het nieuwe schooldecreet verplicht wordt om er extra taken bij te nemen om aan subsidies te kunnen geraken. In die zin is dat voor de school een goeie zaak”, stak raadslid Lieven Vanbelleghem (CD&V) nog positief van wal. “Maar eigenlijk vinden we het jammer. Vroeger werd er zoveel mogelijk gecentraliseerd. Als ik zie hoe ouders nu zullen moeten rondrijden met hun kinderen… In de ene school voor muziek, in de andere voor Beeld, voor de afdeling Woord is er ook nog niets bekend… Gaan we nog meer wagens op de weg brengen? Ik vind dit een gemiste kans.”

“Hoe meer je ze op straat stuurt, hoe groter de kans dat een kind overreden wordt. En het zal maarr eens jouw kind zijn”, vulde Leen Louwagie (CD&V) nog aan.

Perfecte match

“Dit plan is een eerste stap en kwam tot stand na nauwe samenspraak met de mensen van de Academie zelf”, repliceerde schepen Laurent Hoornaert (Tope8920). “Mochten zij er niet achter staan, dan zou dit plan geen uitvoering krijgen. Het idee om alles van de Academie onder te brengen in één gebouw, dat al dan niet ook gebruikt wordt door bijvoorbeeld KSA of Chiro, dat zie ik niet combineerbaar. Dit gaat om duurzaamheid. Hier heb je een perfecte match, want er is academie wanneer er geen school is.”

Muziekschool

Voor het andere deel van de Academie zijn we aan het kijken naar een samenwerking met Ter Berken”, ging Hoornaert verder. “We kunnen moeilijk zeggen: we kiezen voor deze of de andere school in Langemark. We kijken dus voor een spreiding tussen beide. Over de plannen voor de andere locatie kunnen we ons niet uitspreken, want die zaken zijn nog lopende.”

Jan Halewyck (CD&V) vroeg wanneer het andere deel zal kunnen verhuizen. “Want nu moet je nog steeds dat aftandse gebouw verwarmen”, aldus Halewyck. “Als er een doorbraak komt, dan kan dat op korte termijn gerealiseerd worden. En met korte termijn bedoel ik een paar jaar”, antwoordde Laurent Hoornaert.

Deadline

Lieven Vanbelleghem (CD&V) vroeg zich ook af of de deadline wel voor het lokaal in VBS Langemark wel gehaald kan worden. “In de gebruiksovereenkomst staat dat het start vanaf 1 september, maar als ik het goed voorheb, moeten de werken in die school daar nog beginnen. Ik vrees dat het nog niet klaar zal zijn.”

“De informatie die we hadden bij de opmaak van dit punt was dat het om 1 september ging en dat het een uitdaging zou zijn. Maar moest dat niet lukken, dan zal het na de herfstvakantie zijn. Intern willen we dat liever niet over communiceren, want dan zal de aannemer zich zeker niet reppen”, antwoordde schepen Laurent Hoornaert.