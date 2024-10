Adriaan Huys (Vooruit Plus) is nieuw in de gemeenteraad van Oostende“Ik wil me inzetten voor diversiteit en gelijke kansen”

Fotograaf Adriaan Huys (46) kon vanop de 28ste plaats 1.165 voorkeursstemmen behalen. “Ik heb tijdens de campagne één op één gewerkt. Ik ben de straat op gegaan en heb met veel mensen gepraat, onder andere in mijn eigen wijk”, vertelt Huys, die een winkel heeft op de Alfons Pieterslaan. “Voor mij is de wijk waar ik woon en werk belangrijk. Tijdens de vele gesprekken die ik voerde heb ik heel wat bezorgdheden gehoord over de veiligheid in de omgeving. De problemen van de laatste jaren zijn gegroeid met overlast van drugs en onveiligheid. Het is een buurt waar je ’s avonds waakzaam moet zijn. Zelf ben ik al twee keer bedreigd geweest. Daarnaast wil ik me ook inzetten voor diversiteit en gelijke kansen.”