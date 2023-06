Aanvraag voor functiewijziging Salons Tabaksbloem is eindelijk binnen

Het stadsbestuur ontving (eindelijk) een aanvraag voor een functiewijziging van Salons Tabaksbloem in de Ommegangstraat in Wervik. Eigenaar Christophe Denys verhuurt zijn pand sedert maart vorig jaar aan de vzw Amal Al Madina die Salons Tabaksmuseum gebruikt als gebedsruimte. Voor de kinderen gaan er ook koranlessen door.

Het pand is vergund als feestzaal en eigenlijk mogen er geen erediensten plaatsvinden. Fractieleider Sanne Vantomme (N-VA) kwam op de gemeenteraad voor de derde keer tussen over de Salons Tabaksbloem. Burgemeester Youro Casier (Vooruit) bevestigde dat er ondertussen een aanvraag voor een functiewijziging binnen is. “Onze diensten hebben nu volgens de procedure een maand tijd om de aanvraag volledig te verklaren”, aldus de burgemeester.

Ondertussen is het afwachten of er een openbaar onderzoek volgt. Indien dat moet gedurende een bepaalde periode, dan kan iedereen bezwaar of opmerkingen indienen. De uiteindelijke beslissing zal genomen worden door het schepencollege. Het Vlaams Belang heeft eerder bij de stad Wervik een klacht ingediend over de volgens hen stedenbouwkundige overtreding in Salons Tabaksbloem.

Bij momenten is het er vrij druk. Aan de ingang hangt de vzw Amal Al Madina voor de bezoekers een boodschap uit in zowel het Nederlands als Frans. ‘Ons doel is om positief bij te dragen aan de samenleving’, zo staat het te lezen. Daaronder staan dertien regels.

Opmerkelijk aan de binnenkant van de voorgevel hangen twee afbeeldingen waarin wordt uitgelegd om gebruik te maken van het zebrapad en er niet naast te lopen. (EDW)