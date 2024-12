Aanvraag bestemmingswijziging salons Tabaksbloem in Wervik ontvankelijk, nu volgt openbaar onderzoek en advies brandweer

De nieuwe aanvraag voor de bestemmingswijziging van Salons Tabaksbloem in de Ommegangstraat in Wervik is ontvankelijk verklaard. De vzw Amal Al Medina had al meermaals een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend om een bestemmingswijzing te realiseren. Dit werd in het verleden meermaals onontvankelijk verklaard omdat het dossier onvolledig was.

Eigenaar Christophe Denys verhuurt zijn pand sinds maart 2022 aan de vzw die Salons Tabaksbloem gebruikt als gebedsruimte. Voor de kinderen gaan er ook koranlessen door. De aanvraag voor een bestemmingswijziging van horecazaak tot gemeenschapsvoorziening is nog steeds niet in orde.

“Na onderzoek van hun meest recentste aanvraag blijkt dat het dossier nu wel vormelijk in orde is en kan de behandeling van dit aanslepende dossier nu eindelijk opgestart worden”, zegt burgemeester Youro Casier (Vooruit).

“Een openbaar onderzoek is een van de vereisten en dit loopt van 12 december tot en met 10 januari. Mogelijke bezwaren zullen door onze bevoegde diensten behandeld worden, net als het aftoetsen van de aanvraag aan de geldende wetgeving. De uiterste beslissingsdatum loopt tot en met 17 maart. De brandveiligheid en het maximum toegelaten aanwezigen zal dus opnieuw nagezien worden in functie van de aanvraag tot bestemmingswijziging.”

Plaatsbezoek

“De brandweer zal dus gevraagd worden om een advies op te maken. Begin november werd tevens op mijn vraag een plaatsbezoek uitgevoerd om na te gaan of er inspanningen waren gebeurd rond de problematiek van de brandveiligheid. De brandweer bevestigde dat dit inderdaad gebeurd is.”

“Er waren inderdaad grote stappen gezet om de brandveiligheid te verbeteren zoals: compartimentering met de woning van de eigenaar, het op orde zetten van de evacuatiemogelijkheden en de noodverlichting, het voorzien van de nodige attesten en controles nodig voor onder meer het gebruik van brandblusapparaten en elektrische installatie. Enkel de reactie van de tapijten bij brand moet nog verbeterd worden.”

Pv

Op 21 juni is er door de lokale politie een proces verbaal opgemaakt wegens het overtreden van het toegelaten aanwezigen. “Dit wordt verder opgevolgd door het parket en het dossier is nog steeds in vooronderzoek”, aldus de burgemeester.”

“Het dossier sleept nu al een tijdje aan. We hebben altijd de juiste procedures gevolgd om zeker geen procedurefouten te maken. Dit is en zal altijd onze werkwijze zijn en wordt ook altijd toegepast teneinde iedereen op een zelfde wijze te behandelen. Dit gebeurt dan ook steeds in overleg met onze handhaving cel en de medewerkers van de dienst ‘leefomgeving’.”

Tijdens de gemeenteraad kwam fractieleider Sanne Vantomme (N-VA) al heel vaak tussen over het dossier.