Aantal gebruikers leendienst Mini-Velo groeit gestaag, maar dienst stuit op grenzen

De stad wil het project Mini-Velo extra in de kijker zetten. Daarbij kan je tegen een goedkope prijs gebruik maken van een kinderfiets. Het aantal gebruikers groeit gestaag, maar het kan nog beter. Voor de beperkingen waar de dienst nu mee te maken heeft, zou er tegen de zomer een oplossing moeten zijn.

“De fiets wordt met het mooie weer meer bovengehaald. Als stad stimuleren we verplaatsingen met de fiets. Met de ambities van de Velodroom tonen we het goede voorbeeld. Met de communie- en lentefeesten krijgen kinderen vaak een nieuwe fiets”, vertelt Stephanie Davidts (CD&V). “Voor veel gezinnen is dit helaas geen evidentie. Een nieuwe fiets is duur en kinderen groeien er snel uit. Een dure investering. Zeker met het leven die veel duurder is geworden, zowel voor kwetsbare gezinnen maar ook voor de middenklasse die het moeilijker krijgt. We moeten nog meer inzetten op deelmobiliteit, ook voor fietsers, om dit betaalbaar te houden. Op het stationsplein is er Mini-Velo, deel van Eco-velo, waar men voor een schappelijke prijs een kinderfiets kan uitlenen. Ze kunnen die ook inruilen voor een groter exemplaar als die te klein is geworden.”

Bekendheid

“Is het Mini-velo genoeg gekend onder de Roeselarenaars? Kan het systeem verder uitgebouwd worden? Kan de stad extra investeren in promotie om een grotere doelgroep te bereiken?”

Schepen Matthijs Samyn: “Mini-Velo is misschien nog te weinig bekend. De stad komt tussen in de aankoop van nieuwe fietsen en het toekennen van een voordeeltarief voor mensen met een vrijetijdspas. Inwoners die een fiets schenken kunnen een jaar lang gratis gebruik maken van Mini Velo. In de loop der jaren groeide het aantal gebruikers gestaag. In 2015 waren er 18 gebruikers, dat liep in 2018 op tot 113 en nu noteren we toch al 163 gebruikers. Wat de verdere uitbouw betreft, merken we dat we op de grenzen stoten wat stockageruimte betreft. De Kringwinkel investeerde in een locatie in de Westlaan waar stockage en herstelling mogelijk is, dat moet tegen de zomer lukken. Het kan sowieso nooit kwaad om het initiatief meer in de kijker te zetten.”