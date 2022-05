Aantal GAS-boetes voor sluikstorten sterk gestegen in Roeselare, 150 werden met de camera betrapt

Er is een duidelijke stijging van het aantal GAS-boetes voor sluikstorten in Roeselare. In 2019 waren het er 261, in 2021 waren het er al 476.

Brecht Vermeulen kaartte het probleem met sluikstorten aan. “Respect voor het werk van de mooimakers, maar ook zij vinden soms dat ze dweilen met de kraan open. In 2019 registreerde de stad 2.427 meldingen van zwerf- en sluikstorten. In de eerste 9 maanden van 2021 waren er al evenveel als in heel 2019. Roeselare zet al sinds 2018 samen met MIROM camera’s in. Overtreders kunnen tot 350 euro GAS-sanctie krijgen.”

Afhaalmaaltijden

“Sedert dit jaar zijn naast de eigen GAS-vaststellers ook medewerkers van OVAM, als gemeenschapswacht aangesteld in Roeselare. Zij kunnen GAS-boetes uitdelen aan wie zwerfafval achterlaat. In januari 2022 liet de stad Roeselare weten iets te willen doen aan het zwerfvuilprobleem gelinkt aan afhaalmaaltijden. We stapten mee in het project ‘On the Go’, samen met Gent en Genk. Wij zouden ons focussen om de omgeving van de Munt. Rond 2006 was de kostprijs voor zwerfvuil en sluikstort jaarlijks meer dan 322.000 euro. In 2019 en 2021 kostte het al jaarlijks 1.200.000 euro om de stad proper te houden van zwerfvuil en sluikstort.”

“Kan u meedelen hoe de situatie nu is en of de genomen maatregelen ook effectief resultaat geven ? Hoeveel meldingen waren er in 2021 en tot nu in 2022? Worden nu meer overtreders en met hogere GAS-boetes geverbaliseerd?”

Sterke daling van afvalkilo’s

“Een vervelende ‘plaag’ is het sluikstort dat achtergelaten wordt aan glasbollen. Door toenemend cameratoezicht op deze sites, GAS-vaststellingen en communicatieacties, zien we de gunstige impact op de cijfers. In 2019 werd er nog 8520 kg sluikstort geplaatst bij de glasbollen. In 2021 kunnen we gelukkig al van een halvering spreken, namelijk 3900 kg”, aldus schepen Stefaan Van Coillie.

“Ook de ingezamelde hoeveelheid afval in de straatvuilnisbakken is heel sterk gedaald. Bij het ledigen van de straatvuilnisbakken, wees de weegschaal eind 2019 maar liefst 194460 kilogram aan brandbaar afval aan. Twee jaar later in 2021, is dit aantal teruggedrongen tot 157220 kilogram. Deze sterke daling toont duidelijk dat de doorgedreven inzet loont. Straatvuilnisbakken worden steeds minder gebruikt om huishoudelijk afval in te deponeren.”

Meldingen

“We zien wel een stijgend aantal meldingen. Het is niet zo dat iedere melding een feit is. Enerzijds is 1788 meer ingeburgerd bij de mensen. Bovendien doen de Mooimakers nu ook melding als ze iets vaststellen, dat is vooral om een mooi overzicht te hebben. Tot slot worden er effectief meer mensen bekeurd. In 2019 waren het 261 boetes, in 2020 ging het om 288 en in 2021 maar liefst om 476 GAS-boetes. Daarbij werden er vorig jaar 150 mensen betrapt en bekeurd via ons cameranetwerk.”