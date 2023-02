Aanpak CO₂-uitstoot verdeelt gemeenteraad Lendelede

De oppositie vindt heel wat maatregelen die in het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) staan om de CO₂-uitstoot tegen 2030 met meer dan 40 procent te verminderen niet realistisch voor een kleine gemeente. Zowel N-VA als Trots op Lendlee willen vooral focussen op wat een kleine gemeente wél kan doen, en daarover allemaal samen na te denken. Milieuschepen Rommens lijkt niet geneigd om aan die oproep gehoor te geven.

Het LEKP heeft vier zogenaamde werven: bomen, verrijk je wijk, duurzame buurt, en water is het nieuwe goud. Met tal van acties voor de gemeenten. We pikken er enkele doelstellingen uit, en kijken wat er al gerealiseerd is en wat nog moet gebeuren.

“Er moet één boom per inwoner extra aangeplant worden. Lendelede heeft er tot nu toe 93 geplant, of 1,6 procent van wat we tegen 2030 moeten halen”, zegt Rudy Rommens (CD&V), schepen van Leefmilieu. “Qua haagaanplantingen scoren we dan weer beter, met 13,3 procent, en qua natuurgroenparken is de doelstelling al bereikt. Heel actueel zijn het aantal elektrische laadpalen. In de gemeente staan er momenteel acht, en er moeten er 86 moeten komen. Verder is er nog veel werk om extra fietspaden aan te leggen (één meter per inwoner extra). Om deze en andere doelstellingen te bereiken moeten we uiteraard ook inspanningen vragen van de burgers en bedrijven.”

“Wat de reductie van CO₂ in de eigen gebouwen en technische infrastructuur betreft, zitten we niet goed”, zegt Rommens. “We halen nu amper een reductie van 5,77% en we moeten tegen 2030 zomaar 55% CO₂ reduceren. De openbare verlichting op led overschakelen zal geen probleem zijn. We halen nu 26,61% en Fluvius zal die klus wel tijdig klaren voor ons. Ik heb ook wel enkele bedenkingen: de dataverzameling is nog niet 100% oké, het pact is een engagementsverbintenis en geen resultaatsverbintenis, maar het is wel een positieve uitdaging om het doel na te streven.”

Niet realistisch

“Die maatregelen zijn niet realistisch, zoals ik dat al vroeger heb aangehaald”, zegt Marnic Vandenbroucke van de oppositiepartij N-VA. “We kunnen als kleine gemeente wel inzetten op bijvoorbeeld meer bomen – we hebben daarop controle –, op burgers meer sensibiliseren om te ontharden omdat er na een jaar nog altijd geen premie moest uitbetaald worden; wonen en ontharden kunnen we als gemeente wel zelf bepalen.”

‘Het DOC is een ideale plek, waar we met een aantal energie- en klimaatregels wel een aantal van de gevraagde doelen kunnen bereiken”, voegt Gudrun Debrandere (N-VA) eraan toe.

Francis Bonte (Trots op Lendlee) is ook overtuigd dat een kleine gemeente die doelstellingen met kleine maatregelen kan bereiken. “En laten we vooral met alle raadsleden samen nadenken over wat we nog kunnen doen.”

Of schepen Rommens zal ingaan op de oproep van de oppositie om samen na te denken, weten we niet. Hij zei over eventuele acties wel hoopvol te zijn en nodigt zijn collega’s gemeenteraadsleden uit om in zijn wiel te volgen…