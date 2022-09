Aanleg overstromingsgebied loopt opnieuw vertraging op in Roeselare, start wellicht in voorjaar

Door extra archeologisch onderzoek is de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied aan de Iepersestraat nog eens uitgesteld. Nu is de start voorzien voor het voorjaar van 2023, tenzij er extra onderzoek nodig is. De werken zullen vier tot zes maanden duren.

In de Iepersestraat komt er normaal een gecontroleerd overstromingsgebied, al lijkt het project wat vertraging op te lopen. “We hebben er het volste vertrouwen in dat de provincie West-Vlaanderen en stad Roeselare alles in het werk stellen, om met de aanleg van een overstromingsgebied, de omgeving Iepersestraat en centrum Roeselare van wateroverlast willen vrijwaren”, vertelt Thierry Bouckenooghe (CD&V) die vlakbij woont.

Archeologisch onderzoek

“De aanloop naar de realisatie ervan kende al een hobbelig parcours. We vernemen dat er nu nog een derde archeologisch onderzoek dient te gebeuren. De bezorgdheid voor een nieuwe overstroming bij de bewoners, groeit. Graag hadden we een overzicht van de actuele toestand. Gelet op de urgentie kan er, in afwachting van de archeologienota, al gestart worden met voorbereidende werkzaamheden op de locatie en/of omgeving?”

Schepen Francis Debruyne (CD&V): “De provincie heeft voor het uitvoeren van het derde archeologisch onderzoek afgelopen voorjaar en zomer een bestek uitgeschreven. De gunning gebeurt in de tweede helft van september. Het veldwerk zou in november of december kunnen plaatsvinden. De eigenlijke aanleg van het overstromingsgebied kan dan in het voorjaar van 2023 gebeuren, maar dat hangt af van het resultaat van het onderzoek.”

“Ik deel wel uw mening over het lang aanslepen van dit dossier en deel de bezorgdheid. Maar zolang het onderzoek niet afgerond is, kunnen wij niet starten. Anders gaan we in overtreding. Als de werken in het voorjaar kunnen starten, zullen ze tussen de vier en zes maanden duren.”