Aan de kant geschoven Wervikse financiënschepen ontdekt ‘foutje’ van 4 miljoen euro in meerjarenplan

Bij een aanpassing in het meerjarenplan in Wervik kwam aan het licht dat er een fout in de tabellen stond. Een foutje van 4 miljoen euro. Opmerkelijk, het was oppositieraadslid Ann Degroote (Stadslijst) die de kemel opmerkte. Zij werd dit jaar nog aan de kant geschoven. Ze is hard voor haar opvolger.

Een aanpassing van het meerjarenplan. Doorgaans is het op gemeenteraden voer voor discussie, maar geraakt die er wel makkelijk door. In Wervik moest het punt echter van de agenda geschrapt worden omdat er een foutje werd gevonden in een van de tabellen.

Softwareleverancier

Nu ja, een foutje. Eentje van 4 miljoen wel. Er werden verkeerde cijfers gebruikt om de budgettaire oefening te maken, waardoor men een vertekend beeld kreeg. Door de correctie wordt nu dus duidelijk dat er 4 miljoen euro meer kan geïnvesteerd worden. “Een jammerlijke fout die we samen met de softwareleverancier konden blootleggen, maar wel eentje die ons meer financiële ruimte geeft om geschrapte investeringen misschien toch te kunnen doen”, zegt schepen van financiën Tom Durnez (CD&V).

Motie van wantrouwen

Hij dankte ook gemeenteraadslid Ann Degroote die voor Stadslijst in de oppositie zit aangezien zij de fout ontdekte. Opmerkelijk, want Degroote was tot voor kort zélf schepen van financiën tot zij en haar collega’s door een motie van wantrouwen aan de kant werden geschoven.

Ze is dan ook verbolgen dat zoiets kan gebeuren. “Als schepen moet je altijd dubbelchecken en dat is hier niet gebeurd. Als je zoiets niet opmerkt, moet je je conclusies trekken. Dit minimaliseren als ‘een foutje’ van een computerprogramma is niet correct”, reageert ze stellig. (Joerie Dewagenaere)